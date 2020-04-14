Международный валютный фонд (МВФ) кардинально понизил свой прогноз относительно средних мировых цен на нефть на 2020 и 2021 годы. Об этом пишет РИА Новости 14 апреля со ссылкой на апрельский доклад фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO)

Прогноз на 2020 год снижен до 35,61 доллара за баррель, что на $22,42 ниже, чем в предыдущем прогнозе. В 2021 году средняя цена барреля нефти ожидается на уровне $37,87. Это на $20,16 доллара ниже предыдущего прогноза.

Новак: Нефти будут добывать намного меньше, чем указано в договоренностях ОПЕК+ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Уровень добычи, от которого идут сокращения — тот, который фиксировался в октябре 2018 года. Однако для России и Саудовской Аравии сокращения будут идти от показателя 11 млн баррелей в сутки.

Снижать будут на 23%, 18% и 14% соответственно. Особые условия выторговала себе и Мексика: страна снизит добычу только на 100 тыс. б/с за май-июнь, еще 300 тыс. за нее сократят США.