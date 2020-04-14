Прогноз на 2020 год снижен до 35,61 доллара за баррель, что на $22,42 ниже, чем в предыдущем прогнозе. В 2021 году средняя цена барреля нефти ожидается на уровне $37,87. Это на $20,16 доллара ниже предыдущего прогноза.
Страны, входящие в ОПЕК+ 12 апреля согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (б\с) в мае-июне, 7,7 млн б\с во второй половине 2020 года и 5,8 млн б\с до 30 апреля 2022 года.
Уровень добычи, от которого идут сокращения — тот, который фиксировался в октябре 2018 года. Однако для России и Саудовской Аравии сокращения будут идти от показателя 11 млн баррелей в сутки.
Снижать будут на 23%, 18% и 14% соответственно. Особые условия выторговала себе и Мексика: страна снизит добычу только на 100 тыс. б/с за май-июнь, еще 300 тыс. за нее сократят США.