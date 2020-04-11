«Большая двадцатка» договорилась создать группу, которая будет отслеживать, какие меры принимаются для стабилизации ситуации на рынке энергоносителей. Об этом сказано в итоговом коммюнике переговоров глав минэнерго G20, обнародованном 10 апреля

Обвал стоимости нефти на фоне снижения спроса и увеличении добычи Саудовской Аравией нанес серьезный удар по бюджетам нефтедобывающих стран, в том числе и России.

«Мы создаем на краткосрочный период специальную рабочую группу, задачей которой будет являться мониторинг мер реагирования», — сказано в публикации G20.

Саудовская Аравия не получит то, чего хочет. Марунич рассказал, чем закончится «нефтяная война» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Обвал цен на нефть начался после 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.

Россия не поддержала достаточно неожиданное предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года, попросив время на размышление.

Однако Саудовская Аравия моментально заявила об увеличении добычи и скидках для европейских производителей.

В результате цены на нефть резко упали, обновив рекорды времен финансового кризиса 2008 года, и эксперты в один голос обвиняют в этом саудитов.