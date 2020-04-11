Обвал стоимости нефти на фоне снижения спроса и увеличении добычи Саудовской Аравией нанес серьезный удар по бюджетам нефтедобывающих стран, в том числе и России.
«Мы создаем на краткосрочный период специальную рабочую группу, задачей которой будет являться мониторинг мер реагирования», — сказано в публикации G20.
В ней также отмечено, что в группе может принять участие любой министр энергетики страны G20, но возглавит ее Саудовская Аравия.
Обвал цен на нефть начался после 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Россия не поддержала достаточно неожиданное предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года, попросив время на размышление.
Однако Саудовская Аравия моментально заявила об увеличении добычи и скидках для европейских производителей.
В результате цены на нефть резко упали, обновив рекорды времен финансового кризиса 2008 года, и эксперты в один голос обвиняют в этом саудитов.