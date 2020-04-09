Саудиты, продолжил эксперт, еще не получили никакого позитивного эффекта от снижения цен и наполнения рынка дешевой нефтью, поэтому для них имеет смысл сохранить эту ситуацию подольше, чтобы в США разорились как можно больше производителей сланцевого газа.
«У США тоже нет согласованной позиции. Часть нефтяников выступает за срочные переговоры и даже за уступки, а часть — пытается придерживаться предыдущей позиции, то есть никаких переговоров, и США сами ничего сокращать не будут», — отметил Ищенко.
Видно даже по заявлениям их руководителей, что эти колебания отражаются на позиции властей: то они говорят, что готовы сокращать на 1,5 млн в сутки, то вообще говорят, что ни с кем переговоры вести не собираются, добавил политолог.
Поэтому даже если переговоры начнутся, сегодня вряд ли будет принято какое-то решение: самое лучшее, что можно ожидать, что они будут продолжены, заключил собеседник издания.