Пока что нет полной уверенности в том, что переговоры по сокращении добычи нефти между Россией, США и Саудовской Аравией 9 апреля завершатся успехом, так как ни у одной из сторон нет согласованной позиции. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко: Низкие цены на нефть вредят всем, но сразу никто договариваться не будет © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«У США тоже нет согласованной позиции. Часть нефтяников выступает за срочные переговоры и даже за уступки, а часть — пытается придерживаться предыдущей позиции, то есть никаких переговоров, и США сами ничего сокращать не будут», — отметил Ищенко.

Видно даже по заявлениям их руководителей, что эти колебания отражаются на позиции властей: то они говорят, что готовы сокращать на 1,5 млн в сутки, то вообще говорят, что ни с кем переговоры вести не собираются, добавил политолог.

Поэтому даже если переговоры начнутся, сегодня вряд ли будет принято какое-то решение: самое лучшее, что можно ожидать, что они будут продолжены, заключил собеседник издания.