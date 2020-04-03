Молекулярный биолог Сергей Нетёсов предупреждает, что если не менять одноразовую маску каждые два часа, не дезинфицировать многоразовую, не менять в ней фильтр, а затем коснуться её руками и не помыть их, можно сделать себе только хуже

Опасаясь заразиться коронавирусом, люди массово скупают медицинские маски, из-за чего возник дефицит в аптеках. Однако не все соблюдают правила ношения этого средства защиты. Госрезерв Украины взяли штурмом из-за медицинских масок © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Рекомендации ВОЗ говорят, что маски малоэффективны. Во-первых, их надо менять раз в два часа, во-вторых, правильно дезинфицировать многоразовые маски при повторном применении. И, вообще говоря, маска — это одноразовое дело, если вы не меняете в ней картридж или не дезинфицируете. Если вы её неправильно сняли, коснулись руками, а руки потом не помыли, вы только ухудшили себе ситуацию, потому что на маске снаружи оседает вся та аэрозоль, которую она фильтрует», — объяснил в интервью газете «Известия» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

По его словам, даже если делать всё правильно, всё равно 100%-ной гарантии защиты от инфекции нет. Всемирная организация здравоохранения рекомендует надевать маски всем больным и тем людям, которые за ними ухаживают: врачам и домашним.

В свою очередь, департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы выпустил рекомендации по утилизации медицинских масок. Нужно собирать всё, что контактирует со слизистыми — маски, салфетки, зубочистки, линзы — в отдельный пакет, плотно завязать его и оставить на трое суток. Такая процедура поможет обезвредить отходы и снизить риск распространения вируса, после чего пакет можно выбрасывать в серый контейнер, предназначенный для смешанных отходов.