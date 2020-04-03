В связи с угрозой эпидемии коронавируса в российском обществе доминирует повестка, по которой оппозиции содержательно сказать нечего. Кроме всего прочего карантин выдавил её из городского пространства в виртуальный мир соцсетей, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Серенко

По его словам, вообще не видна сегодня деятельность политических партий, и этому есть объяснение: «пандемия и ее проблематика — это не их функционал».

«В такой чрезвычайной ситуации ни от каких политических партий толку нет, и они это отчётливо понимают. Их задача сейчас — не болтаться под ногами тех, кто реально занимается проблемой», — отметил Серенко.

Эксперт добавил, что «в своеобразном положении оказалась российская оппозиция, те, кто традиционно и профессионально занимался критикой власти, речь идет как о системной оппозиции, так и о несистемных фракциях».

«С одной стороны, есть административные ограничения, барьеры карантина, которые не позволяют оппозиционным активистам и группам гулять по улицам, устраивать пикеты и просто шептаться в кафешках. Оппозиция практически выдавлена с улиц на кухни, из реального городского пространства она ушла в виртуальный мир соцсетей, телеграм-каналов и альтернативных СМИ, — пояснил Серенко. — С другой стороны, в обществе доминирует повестка, по которой оппозиции содержательно сказать нечего. Ведь на самом деле никто ничего не знает об этом коронавирусе. Но если власть компенсирует свое незнание технологическими и административными решениями, контролем над уличным и информационным пространством, то атомизированная (по своим квартирам) оппозиция ничего не может предложить аудитории, кроме критических постов в соцсетях, советов, как носить маски, и сидения с ноутбуками у холодильников…»

По мнению политолога, «оппозиция в России сегодня подвергается, может быть, самому серьёзному испытанию — испытанию коронавирусом, в ходе которого она впервые лишена возможности хотя бы на точечные акции и эффективные медийные спекуляции».

Напомним, пандемия COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила почти 180 стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о более 750 тысячах инфицированных по всему миру и свыше 36 тысячах погибших.

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