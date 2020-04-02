Статистика выживаемости заболевших в пандемии коронавируса далеко не всегда определяется наполненностью бюджета здравоохранения, количеством масок и резиновых перчаток. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Серенко

«Единственным критерием успеха является статистика смертности от коронавируса. Никаких других критериев нет. Можно сколько угодно рассуждать о том, что не хватает медицинских масок или аппаратов для вентиляции лёгких, резиновых перчаток или больничных коек, — всё это, по большому счету, вторично для оценки работы власти. Даже количество заболевших не является критерием качества работы системы здравоохранения и властей. Критерий эффективности один — количество умерших и, соответственно, спасённых людей», — сказал эксперт.

По его словам, «заболеть могут все, вопрос в том, скольких удалось спасти, вылечить, а скольких не удалось».

Серенко отметил: как показывает практика, статистика выживаемости далеко не всегда определяется наполненностью бюджета здравоохранения, количеством масок и резиновых перчаток. Особенности национальной эпидемии, или Разность температуры по палатам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Сегодня самый высокий уровень смертности от коронавируса в США — самой богатой стране мира, в которой денег вроде бы должно хватать на все… В России, где есть огромные проблемы со сферой здравоохранения, безвозвратные потери от пандемии, к счастью, в разы меньше. Если по итогам коронавирусной эпидемии смертность в России будет оставаться на достаточно низком уровне, и этот результат будет признан общественным мнением, то можно будет говорить, что власти сработали эффективно», — считает политолог.

Напомним, пандемия COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила почти 180 стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о более 750 тысячах инфицированных по всему миру и свыше 36 тысячах погибших. В связи с пандемией во многих странах, в том числе и в России, введены строгие карантинные меры.