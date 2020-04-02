Пандемия коронавируса стала вызовом для общественных институтов, политиков и для простых граждан. В России вследствие необходимости быстрой реакции на этот вызов усиливается исполнительная ветвь власти, утверждает политолог Андрей Серенко в эксклюзивном интервью изданию Украина. ру

По мнению эксперта, в настоящее время в мире в результате пандемии формируется так называемый режим «карантинной демократии».

«Сегодня в России, на мой взгляд, формируется режим «карантинной демократии». И он уже меняет мир каждого из нас, а значит, и мир вокруг нас тоже на какое-то время изменится. Для всех пандемия коронавируса стала вызовом, и для институтов, и для политиков, и для обывателей — никто не ждал такого удара, как говорится, настоящий «черный лебедь» в страну прилетел», — сказал эксперт.

При этом, по его мнению, режим «карантинной демократии» стал едва ли не первым политическим проектом в РФ, который формируется не стратегами и политтехнологами со Старой площади, а в результате практической деятельности федерального правительства и мэрии Москвы.

«Этот каркас российской исполнительной власти сегодня становится осью, несущей конструкцией для национальной карантинной политики, антивирусной стратегии, российской политической системы в целом», — отметил Серенко.

Некоторые признаки этого, продолжил эксперт, уже появились. Так, несколько дней назад Владимир Путин подключил своих полпредов в федеральных округах к решению вопросов, связанных с карантинной политикой.

«С одной стороны, это можно объяснить стремлением Кремля мобилизовать весь возможный административный потенциал в стране для сдерживания большой беды. С другой — такое подключение очень похоже на попытку сбалансировать соотношение сил в карантинной политической системе, где правительство Мишустина и вертикаль исполнительной власти начинают заметно усиливаться. Полпреды Президента РФ, подключившись к реализации государственной карантинной стратегии, восстановят нарушившийся, было, баланс сил», — констатировал Серенко.

Напомним, пандемия COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила почти 180 стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о более 750 тысячах инфицированных по всему миру и свыше 36 тысячах погибших. В связи с пандемией во многих странах, в том числе и в России, введены строгие карантинные меры.

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