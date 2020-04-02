Россия оказала помощь Италии в борьбе с эпидемией коронавируса, но пока не сделала подобных шагов в отношении республик постсоветского пространства, и это недоработка Кремля. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Андрей Серенко

По его словам, вполне логично было бы продемонстрировать хотя бы символическую помощь странам, входящим в Таможенный союз, например, Кахзахстану, Армении, Белоруссии, но пока мы этого не видим — «очевидно, нет на это заказа».

«Я думаю, это, конечно, серьезная недоработка Кремля, потому что если Москва дорожит своими интеграционными проектами, если она хотела бы на самом деле сохранять и поддерживать своё влияние на постсоветском пространстве — как зоне своих стратегических интересов, своего стратегического присутствия, — то Москва должна была бы такие меры предпринять», — отметил Серенко.

Политолог считает, что Москва должна сегодня предложить свою помощь и Киеву.

«Это обязательно нужно сделать, если Россию интересует отношение к ней со стороны украинцев, украинского общественного мнения. Если Киев откажется от российской помощи в борьбе с коронавирусом, это будет его решение, и нести за него ответственность будут исключительно украинские власти. Но продемонстрировать готовность россиян помочь украинцам в этой тяжелой для всех ситуации, перебросить самолёт с необходимым оборудованием, лекарствами, специалистами в Киев или в другие города Украины — такое предложение сделать надо», — сказал Серенко.

Отметим, 1 апреля издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник в российских госструктурах сообщает, что официальные запросы по дипломатическим каналам с просьбой о помощи в борьбе с эпидемией направили России практически все страны СНГ, «за исключением Украины и Туркмении».

Напомним, Пандемия COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила почти 180 стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о более 750 тысячах инфицированных по всему миру и свыше 36 тысячах погибших.

Полностью интервью можно прочитать здесь.