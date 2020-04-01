Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта компании «ДТЭК Энерго» с «В-» до «С» из-за принятых компанией в связи с карантином решений, говорится в пресс-релизе агентства

«Понижение рейтинга означает, что дефолт неизбежен, после того как ДТЭК объявил, что не будет выплачивать проценты по банковской задолженностью 31 марта. ДТЭК также не будет выплачивать купонные выплаты по еврооблигациям с 1 апреля», — пишет Fitch.

Общественное мнение времён коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich

Генеральный директор компании Дмитрий Сахарук ранее заявил, что «ДТЭК Энерго», отказываясь платить по кредитам, принимает таким образом меры для максимальной концентрации ресурсов и гарантирует обеспечение украинцев светом и теплом в период введенного из-за коронавируса карантина.