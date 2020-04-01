«Понижение рейтинга означает, что дефолт неизбежен, после того как ДТЭК объявил, что не будет выплачивать проценты по банковской задолженностью 31 марта. ДТЭК также не будет выплачивать купонные выплаты по еврооблигациям с 1 апреля», — пишет Fitch.
В агентстве отметили, что в случае неуплаты процентов по банковским рейтинг компании будет снижен до уровня RD (ограниченный дефолт).
Генеральный директор компании Дмитрий Сахарук ранее заявил, что «ДТЭК Энерго», отказываясь платить по кредитам, принимает таким образом меры для максимальной концентрации ресурсов и гарантирует обеспечение украинцев светом и теплом в период введенного из-за коронавируса карантина.