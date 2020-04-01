Государственный бюджет Украины в марте 2020 года недополучил 10,2 млрд гривен (10,4%), а за первый квартал – 27,59 млрд гривен (11,6%). Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, опубликованные в среду, 1 апреля

Не так страшен коронавирус, как МВФ. Рада провалила бюджет, но приняла закон о продаже земли © AP, составили 87,921 млрд гривен. За квартал планировалось получить 238,286 млрд гривен — получено же было лишь 210,694 млрд.

В понедельник, 30 марта, Верховная Рада Украины провалила изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса.

Правительство предлагало уменьшить доходы на 116,9 млрд гривен, или на 10,7%, — до 979,7 млрд гривен (2,7 трлн рублей), а также увеличить расходы на 86,3 млрд гривен, или на 7,3%, — до 1270,3 млрд гривен (3,5 трлн рублей.)

Как подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, поправки в бюджет будут доработаны и внесены в Раду повторно.