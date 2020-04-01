При плане в 98,111 млрд гривен доходы государственного бюджета за март-2020 составили 87,921 млрд гривен. За квартал планировалось получить 238,286 млрд гривен — получено же было лишь 210,694 млрд.
В понедельник, 30 марта, Верховная Рада Украины провалила изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса.
Правительство предлагало уменьшить доходы на 116,9 млрд гривен, или на 10,7%, — до 979,7 млрд гривен (2,7 трлн рублей), а также увеличить расходы на 86,3 млрд гривен, или на 7,3%, — до 1270,3 млрд гривен (3,5 трлн рублей.)
Как подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, поправки в бюджет будут доработаны и внесены в Раду повторно.