В частности, цена в минус 19 центов за баррель была зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour, по которой компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать своим потребителям за каждый баррель, выгруженный из хранилищ.
Wyoming Asphalt Sour — сернистая нефть, добываемая в штате Вайоминг. Эту марку используют для производства битума и асфальта, но из-за высокого содержания серы, ее сложно перерабатывать, что влияет на ее стоимость, отмечают специалисты.
«Эта нефть не имеет выхода к морю, поэтому у нее нет покупателей. В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти на минус», — пояснила аналитик консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи.
Опрошенные агентством нефтяные трейдеры полагают, что вскоре с подобной проблемой могут столкнуться и другие производители в США, поскольку нефтеперерабатывающие заводы сокращают производство.
По сведениям агентствам, в Северной Америке уже несколько сортов черного золота опустилась до однозначной цены, в частности Canadian Western Select 27 марта упала до $4,6 за баррель, а Oklahoma Sour — до $6,75.