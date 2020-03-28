Из-за крайне низкого спроса на нефть в США отдельные производители вынуждены доплачивать за разгрузку своих хранилищ. Об этом 28 марта сообщает агентство Bloomberg

Дмитрий Марунич рассказал о будущем России и мира при низких ценах на нефть © Скриншот из видео Украина.ру

Wyoming Asphalt Sour — сернистая нефть, добываемая в штате Вайоминг. Эту марку используют для производства битума и асфальта, но из-за высокого содержания серы, ее сложно перерабатывать, что влияет на ее стоимость, отмечают специалисты.

«Эта нефть не имеет выхода к морю, поэтому у нее нет покупателей. В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти на минус», — пояснила аналитик консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи.

Опрошенные агентством нефтяные трейдеры полагают, что вскоре с подобной проблемой могут столкнуться и другие производители в США, поскольку нефтеперерабатывающие заводы сокращают производство.

По сведениям агентствам, в Северной Америке уже несколько сортов черного золота опустилась до однозначной цены, в частности Canadian Western Select 27 марта упала до $4,6 за баррель, а Oklahoma Sour — до $6,75.