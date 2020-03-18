В Ташкенте суд увеличил срок тюремного заключения старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой до 13 лет и четырех месяцев. Об этом в среду, 18 марта, сообщила пресс-служба Верховного суда

Не забыть Каримова: Почему Узбекистан не откажется от наследия первого президента © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Ислама Каримова Гульнара в 2015 году была осуждена за вымогательство и невыплату налогов к пяти годам тюрьмы. В 2017 году ей были предъявлены новые обвинения и назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет. Сейчас же Каримову обвиняют в хищениях и нанесении ущерба государству.

«Приговором суда Г. Каримовой назначено наказание в виде 13 лет 4 месяцев лишения свободы. Исходя из норм уголовного законодательства и в соответствии с совокупностью наказаний, назначенных по нескольким преступлениям и приговорам, судом определено исчисление настоящего срока наказания с 21 августа 2015 года», — говорится в сообщении.

Тюремные сроки также получили сообщники Каримовой.