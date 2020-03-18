Дочь экс-президента Ислама Каримова Гульнара в 2015 году была осуждена за вымогательство и невыплату налогов к пяти годам тюрьмы. В 2017 году ей были предъявлены новые обвинения и назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет. Сейчас же Каримову обвиняют в хищениях и нанесении ущерба государству.
«Приговором суда Г. Каримовой назначено наказание в виде 13 лет 4 месяцев лишения свободы. Исходя из норм уголовного законодательства и в соответствии с совокупностью наказаний, назначенных по нескольким преступлениям и приговорам, судом определено исчисление настоящего срока наказания с 21 августа 2015 года», — говорится в сообщении.
Тюремные сроки также получили сообщники Каримовой.