В среду, 18 марта, в Харькове множество людей из-за закрытия метрополитена вышли на остановки маршруток и трамваев еще в 5-6 часов утра, чтобы избежать давки. Фото и видео возникшего в результате столпотворения были обнародованы в Telegram-канале «Харьков 1654»

Зеленский пригрозил мэру Харькова уголовной ответственностью из-за эпидемии © Facebook, Геннадий Кернес | Перейти в фотобанк Геннадий Кернес заявил, что выступает против и закрывать метрополитен не собирается, однако был вынужден сделать под угрозой уголовной ответственности.

В результате в первый же день нововведения харьковчане были вынуждены нарушить требование о максимальном числе людей в транспорте в количестве десяти.

Так, контроллер одного из трамваев признался, что весь состав трамваев выпустили на рельсы, чтоб уменьшить интервал ожидания, однако это не помогло справиться с пассажиропотоком.

При этом в троллейбусах ситуация еще хуже. Из-за спешки в транспортные средства по привычке набились десятки человек.