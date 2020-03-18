Президент Украины поручил с 18 марта прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение в стране и с 17 марта закрыть метро для предотвращения распространения коронавируса. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что выступает против и закрывать метрополитен не собирается, однако был вынужден сделать под угрозой уголовной ответственности.
В результате в первый же день нововведения харьковчане были вынуждены нарушить требование о максимальном числе людей в транспорте в количестве десяти.
Так, контроллер одного из трамваев признался, что весь состав трамваев выпустили на рельсы, чтоб уменьшить интервал ожидания, однако это не помогло справиться с пассажиропотоком.
При этом в троллейбусах ситуация еще хуже. Из-за спешки в транспортные средства по привычке набились десятки человек.