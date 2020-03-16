На Украине зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом 16 марта сообщает Минздрав Украины в Facebook

«И коронавирус вам по колено»: в украинском Минздраве рассказали о борьбе с болезнью при помощи алкоголя © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«На сегодня по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области», — говорится в материале.

В целом лаборатория исследовала более 500 образцов при полученных 94 подозрениях о новой коронавирусной инфекции.