Сегодня в Черновицкой области у двух женщин был лабораторно подтвержден COVID-19. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами.
«На сегодня по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области», — говорится в материале.
В целом лаборатория исследовала более 500 образцов при полученных 94 подозрениях о новой коронавирусной инфекции.