В четверг, 12 марта, представители «Нацкорпуса» в Киеве сорвали презентацию национальной платформы примирения и единства в Донбассе. Они попытались помешать Сивохо покинуть зал, где должна была пройти презентация, ударили его в спину, в результате чего советник упал на пол. Столичная полиция открыла дело и доставила в участок 15 человек.
При этом сторонники «Нацкорпуса» в областях также считают, что Сивохо совершил госизмену, называя войну в Донбассе гражданским конфликтом, за что должен быть привлечен к ответственности.
«Сегодня мы собрались здесь, чтобы передать сообщение начальнику ГУНП [Александру] Прокудину, в котором написано, что <…> Сивохо должен сидеть сегодня в тюрьме, а не ветераны», — заявили участники митинга в Херсоне.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Они передали соответствующее обращение представителю ГУ Нацполиции в области и закончили акцию словами «Сивохо за решетку!» и зажжением файеров.
«Определение российской агрессии как "внутреннего украинского конфликта" и отрицание роли России в ведении войны на Донбассе угрожает национальной безопасности и способствует путинской агрессии в Украине. Такие действия Сивохо должны быть квалифицированы как государственная измена», — считают их единомышленники в Одессе.
К националистам вышел шеф полиции области Олег Бех. Участники митинга передали ему обращение со своими требованиями, которое он пообещал рассмотреть и передать в Киев.
Тем временем в Киеве представители «Нацкорпуса» также передали аналогичное заявление Службе безопасности Украины (СБУ).