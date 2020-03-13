В Херсоне и Одессе представителя ряда националистических организаций пикетировали здания ГУ Нацполиции в Херсонской и Одесской областях с требованием привлечь к ответственности советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины по реинтеграции Донбасса Сергея Сивохо. Об этом сообщили «Укринформ» и «Думская» 12 марта

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При этом сторонники «Нацкорпуса» в областях также считают, что Сивохо совершил госизмену, называя войну в Донбассе гражданским конфликтом, за что должен быть привлечен к ответственности.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы передать сообщение начальнику ГУНП [Александру] Прокудину, в котором написано, что <…> Сивохо должен сидеть сегодня в тюрьме, а не ветераны», — заявили участники митинга в Херсоне.

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Они передали соответствующее обращение представителю ГУ Нацполиции в области и закончили акцию словами «Сивохо за решетку!» и зажжением файеров.

«Определение российской агрессии как "внутреннего украинского конфликта" и отрицание роли России в ведении войны на Донбассе угрожает национальной безопасности и способствует путинской агрессии в Украине. Такие действия Сивохо должны быть квалифицированы как государственная измена», — считают их единомышленники в Одессе.

К националистам вышел шеф полиции области Олег Бех. Участники митинга передали ему обращение со своими требованиями, которое он пообещал рассмотреть и передать в Киев.

Тем временем в Киеве представители «Нацкорпуса» также передали аналогичное заявление Службе безопасности Украины (СБУ).