«Кредиты МВФ Украине и даром не нужны. Нет, переговоры будут. Будут делаться заявления, ремарки, красивые пассажи. У нас в 2019 году тоже рассказывали, что без кредитов МВФ курс составит по 50 гривен за доллар. Когда курс стал 23, все замолчали», — пояснил эксперт.
Сейчас, по его мнению, курса по 23 гривна доллар уже не будет, так как из-за падения цен на нефть и обвала на финансовых рынков он составит от 25 и даже до 28 гривен.
Украина с 2014 года сотрудничает с МВФ, и как только она выполняет их советы, в экономике начинаются проблемы, сказал экономист. Охрименко в качестве примера привел 2015 год, когда из-за советов МВФ страна фактически пережила дефолт и получила «по — полной».
Специалист также отметил, что слухи о возможном дефолте слишком преувеличены прежде всего потому, что золотовалютный резерв Украины составляет 26 млрд долларов, а все, что нужно государству по госдолгу в 2020 году платить, включая проценты, — это около 9 млрд.