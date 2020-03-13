Переговоры между Киевом и МВФ об очередном кредитном транше не закончатся ничем. Тем более что Украине эти кредиты совсем не нужны. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Экономист Охрименко: Слухи про дефолт Украины сильно преувеличены. Но проблем не избежать © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Сейчас, по его мнению, курса по 23 гривна доллар уже не будет, так как из-за падения цен на нефть и обвала на финансовых рынков он составит от 25 и даже до 28 гривен.

Украина с 2014 года сотрудничает с МВФ, и как только она выполняет их советы, в экономике начинаются проблемы, сказал экономист. Охрименко в качестве примера привел 2015 год, когда из-за советов МВФ страна фактически пережила дефолт и получила «по — полной».

Специалист также отметил, что слухи о возможном дефолте слишком преувеличены прежде всего потому, что золотовалютный резерв Украины составляет 26 млрд долларов, а все, что нужно государству по госдолгу в 2020 году платить, включая проценты, — это около 9 млрд.