«Как секретариат ОПЕК определит, так и будет. Скорее всего, в режиме конференции это наиболее целесообразно в нынешних условиях», — заявил Новак.
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Ранее министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что заседание техкомитета ОПЕК+, которое состоится 18 марта, вероятно, пройдет в режиме селектора. По словам Новака, представители РФ точно примут в нем участие.
Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Согласно последним данным, в мире 126 259 зараженных.