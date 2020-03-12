«Как секретариат ОПЕК определит, так и будет. Скорее всего, в режиме конференции это наиболее целесообразно в нынешних условиях», — заявил Новак.

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© РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк
Ранее министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что заседание техкомитета ОПЕК+, которое состоится 18 марта, вероятно, пройдет в режиме селектора. По словам Новака, представители РФ точно примут в нем участие.

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Согласно последним данным, в мире 126 259 зараженных.