Заседание технического комитета ОПЕК+ может состояться в режиме телеконференции, что в сложившихся условиях наиболее целесообразно. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает РИА Новости в четверг, 12 марта

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