Бояться падения гривны не стоит, считает эксперт, в качестве примера приводя времена, когда население жило с курсом по 28-29 гривен за доллар.
«Если Украина сохранит тренд на крепкий курс гривны, наши экспортеры потеряют. Если они потеряют, то завалится вся экономика. Поэтому девальвация — это необратимый процесс в условиях мирового кризиса. Если все вокруг вас девальвируют все валюты, то, имея слабую экономику, вы не позволить себе держать этот курс», — пояснил Вигиринский.
По его мнению, сдерживание инфляции со стороны Нацбанка не отвечает мировым трендам, потому что когда стоимость денег в мире снижается, поддержать уровень спроса и своего производства можно лишь доступностью денежного ресурса, а следовательно, они понижают стоимость этого ресурса.
Если же Украина будет сдерживать инфляцию и увеличивать процентные ставки, как это делалось несколько лет до наступления кризиса/предкризисного состояния-2020, то государство оставит промышленность и потребителей без доступных кредитов, добавил экономист.
Политика Национального банка должна меняться, он должен немного отойти от своего макропрогноза, сделанного в конце 2019 — начале 2020 года, и пересмотреть приоритеты внутренней экономики, иначе она просто схлопнется, подытожил специалист.