Украину в свете обвала цен на нефть ожидает стремительная девальвация гривны и рост инфляции. Однако центробанки разных стран своей политикой нарочно подталкивают национальные валюты к девальвации, чтобы продукция этих стран могла успешно конкурировать с другими. Об этом рассказал экономист Андрей Вигиринский на пресс-конференции в Киеве

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«Если Украина сохранит тренд на крепкий курс гривны, наши экспортеры потеряют. Если они потеряют, то завалится вся экономика. Поэтому девальвация — это необратимый процесс в условиях мирового кризиса. Если все вокруг вас девальвируют все валюты, то, имея слабую экономику, вы не позволить себе держать этот курс», — пояснил Вигиринский.

По его мнению, сдерживание инфляции со стороны Нацбанка не отвечает мировым трендам, потому что когда стоимость денег в мире снижается, поддержать уровень спроса и своего производства можно лишь доступностью денежного ресурса, а следовательно, они понижают стоимость этого ресурса.

Если же Украина будет сдерживать инфляцию и увеличивать процентные ставки, как это делалось несколько лет до наступления кризиса/предкризисного состояния-2020, то государство оставит промышленность и потребителей без доступных кредитов, добавил экономист.

Политика Национального банка должна меняться, он должен немного отойти от своего макропрогноза, сделанного в конце 2019 — начале 2020 года, и пересмотреть приоритеты внутренней экономики, иначе она просто схлопнется, подытожил специалист.