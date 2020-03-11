Падение гривны закономерно и экономически обоснованно, так как ее курс был завышен искусственно. Об этом министр экономики Украины в 1997-1998 гг. Виктор Суслов сказал в эфире телеканала ZIK 11 марта

«Укрепление гривны произошло вовсе не за счет роста экспорта: рост промышленного производства, наоборот, промышленность у нас упала на 5%. Поэтому падение сейчас гривны абсолютно закономерно и экономически обоснованно. Хотя бы до того же уровня, который был год назад», — пояснил Суслов.

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Согласно его прогнозу, в ближайшее время курс доллара поднимется до уровня 26-27 гривен за доллар. К этому, по словам экс-министра, привели действия Нацбанка Украины, который, пытаясь удержать искусственный курс гривны в условиях, когда деньги от нерезидентов уже не поступают, продал около 300 миллионов долларов для поддержки курса валютных резервов, потратив значительную их часть.

Во вторник, 10 марта, Нацбанк Украины на фоне колебаний валюты продал 250 миллионов долларов для сдерживания курса. Там сообщили, что в целом для недопущения раскачивания курса за прошедшую неделю было продано в общей сложности 307 миллионов долларов (21,9 миллиарда рублей).