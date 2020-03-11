Волна нового экономического кризиса накрыла Эстонию. Об этом 11 марта глава Минфина страны Мартин Хельме заявил порталу гостелерадиовещания ERR, передает РИА Новости

«Чёрный понедельник» для Украины. Как новый кризис изменит экономику страны © REUTERS, Aly Song | REUTERS, Aly Song | Перейти в фотобанк

При этом Хельме считает, что нынешний экономический кризис гораздо серьезнее, чем ситуация 2008 года.

«Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул», — сказал Хельме.

В ночь на 9 марта цена нефти марки Brent упала более чем на 30%. Наутро стоимость нефти марки Urals рухнула на 25%, составив $33,92 за баррель.