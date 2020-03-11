По его словам, сейчас планирование на будущее невозможно, а урезание государственных расходов лишь усилит спад.
При этом Хельме считает, что нынешний экономический кризис гораздо серьезнее, чем ситуация 2008 года.
«Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул», — сказал Хельме.
В ночь на 9 марта цена нефти марки Brent упала более чем на 30%. Наутро стоимость нефти марки Urals рухнула на 25%, составив $33,92 за баррель.