По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 5 марта общее число зараженных коронавирусом вне Китая достигло 12 тысяч 668 человек в 76 странах. Количество летальных исходов увеличилось до 214.
«Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии — запланированный на 7 марта приезд 35 ветеранов отменен, но возможность не утрачена. Хорватские друзья Украины оставили в активе такую возможность», — сообщил Кирилич.
Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії — запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду. pic.twitter.com/iqITo0UOQB— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 4, 2020
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На территории Украины на данный момент зафиксирован один случай заболевания коронавирусом Covid-19, еще шесть человек изолированы с подозрением и ждут результаты тестов.