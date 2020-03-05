Дожить бы до лета. Как Украина встречает коронавирус
Дожить бы до лета. Как Украина встречает коронавирус
© REUTERS, Mykola Tys
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 5 марта общее число зараженных коронавирусом вне Китая достигло 12 тысяч 668 человек в 76 странах. Количество летальных исходов увеличилось до 214.

«Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии — запланированный на 7 марта приезд 35 ветеранов отменен, но возможность не утрачена. Хорватские друзья Украины оставили в активе такую возможность», — сообщил Кирилич.

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На территории Украины на данный момент зафиксирован один случай заболевания коронавирусом Covid-19, еще шесть человек изолированы с подозрением и ждут результаты тестов.