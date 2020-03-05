В Хорватии из-за коронавируса был отменен приезд на оздоровление 35 украинских ветеранов, принимавших участие в так называемой АТО в Донбассе. Об этом посол Украины в Хорватии Василий Кирилич сообщил в своем Twitter-аккаунте 4 марта

Дожить бы до лета. Как Украина встречает коронавирус © REUTERS, Mykola Tys «Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии — запланированный на 7 марта приезд 35 ветеранов отменен, но возможность не утрачена. Хорватские друзья Украины оставили в активе такую возможность», — сообщил Кирилич. Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії — запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду. pic.twitter.com/iqITo0UOQB — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 4, 2020 Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру На территории Украины на данный момент зафиксирован один случай заболевания коронавирусом Covid-19, еще шесть человек изолированы с подозрением и ждут результаты тестов.