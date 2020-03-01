В Австралии и Таиланде медики подтвердили первые случаи смерти пациентов зараженных коронавирусом COVID-19. Об этом 1 марта сообщило агентство Reuters

Как рассказал представитель Министерства здравоохранения Австралии Эндрю Ротертсон, от коронавируса умер 78-летний мужчина, которого недавно эвакуировали из круизного лайнера Diamond Princess. Жена умершего также заразилась, но пока она находится в стабильном состоянии.

«Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Таиланде. В местном Министерстве здравоохранения сообщили, что умершему было 35-лет. Мужчина также болел лихорадкой денге», — рассказали журналисты Reuters.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что количество смертей от коронавируса в мире приближается к 3 тысячам. На территории материкового Китая зафиксировано 2835 смертей, а количество зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч.