Как рассказал представитель Министерства здравоохранения Австралии Эндрю Ротертсон, от коронавируса умер 78-летний мужчина, которого недавно эвакуировали из круизного лайнера Diamond Princess. Жена умершего также заразилась, но пока она находится в стабильном состоянии.
«Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Таиланде. В местном Министерстве здравоохранения сообщили, что умершему было 35-лет. Мужчина также болел лихорадкой денге», — рассказали журналисты Reuters.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
Ранее сообщалось, что количество смертей от коронавируса в мире приближается к 3 тысячам. На территории материкового Китая зафиксировано 2835 смертей, а количество зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч.