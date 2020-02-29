Ввиду смены руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко может быть уволен с поста министра иностранных дел страны. Об этом директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру 29 февраля

Пристайко об отставке: «Я готов с самого начала» © Facebook, UkraineMFA Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит кадровые вопросы в правительстве. При этом Пристайко уже заявил, что он всегда был готов к отставке.

По мнению Бортника, увольнение Пристайко весьма вероятна, однако связана она, прежде всего, с перестановками в Офисе президента, а не Кабмине. Так, эксперт напомнил, что фигуру Пристайко в правительство в свое время пролоббировал экс-глава ОП Андрей Богдан.

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«Было две линии дипломатии: условно говоря, Богдан — Пристайко и Зеленский — [нынешний глава ОП Андрей] Ермак. После назначения Ермака руководителем Офиса президента очевидно, что Ермак захочет поменять министра иностранных дел на фигуру, которая будет работать в ключе тех посылов, той концепции, которую предлагает уже именно Ермак в этой части», — пояснил политолог.

При этом он отметил, что среди людей, приближенных к Ермаку и способных заменить Пристайко на посту главы МИД, называют экс-нардепа Руслана Демчака.

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