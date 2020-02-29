Накануне, 28 февраля, глава депутатской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит кадровые вопросы в правительстве.
По его словам, ввиду угрозы экономического кризиса и эпидемии коронавируса Кабинет министров Украины должен усилиться, стать более оперативным «превратиться фактически в штаб». А для этого, надо «кого-то привлечь и кого-то изъять». При этом Арахамия отметил, что уже знает, о ком идет речь, но называть имена этих чиновников отказался.
Тем временем издание «Новое время» со ссылкой на свои источники в Офисе президента, сообщило, что Гончарук в очередной раз подал президенту заявление об отставке и при этом настоял на том, чтобы на этот раз Владимир Зеленский его удовлетворил. А заменой главе Кабмина окружению президента видится Денис Шмыгаль, который недавно стал вице-премьером в правительстве.
При этом коснуться отставки могут и силовиков с антикоррупционерами. Так, юрист Андрей Портнов намекнул, что под сокращение могут попасть глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и генпрокурор Руслан Рябошапка.
- Руслан Олегович, как вы считаете, зачем Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады?
— Пока что сложно прогнозировать: даже депутаты и руководство Офиса президента не знают решения президента. Во вторник (3 марта — ред.) утром будет заседание фракции «Слуги народа» — тогда уже будет понятно, какие решение президент предлагает рассмотреть.
Но я думаю, что чуть больше вероятность сегодня того сценария, при котором действительно произойдут изменения в правительстве. Часть министров уйдет в отставку, будут новые фигуры в правительстве на разных должностях, но премьер-министр может сохраниться. А состав правительства обновится от трети до половины.
- Кто подпадает под прицел, и есть ли уже кандидаты на замену?
- Кандидатур очень много. Прежде всего, это социальный блок: министр по делам ветеранов, возможно, министр экономики, министр юстиции, министр культуры, министр иностранных дел, министр обороны… Все вот эти изменения возможны.
Практически как минимум полсостава правительства сегодня находится на одной ноге в силу неэффективности, кризисов, которые были созданы при их работе.
- Глава МИД Вадим Пристайко уже заявил, что он в принципе всегда был готов к отставке. Не зря?
— Да, его отставка вероятна, но это даже не связано с нынешней ситуацией. Это связано, прежде всего, с отставкой [Андрея] Богдана [с поста главы Офиса президента]. В свое время Пристайко был фигурой, которую в значительной мере лоббировал Андрей Богдан. И было две линии дипломатии: условно говоря, Богдан — Пристайко и Зеленский — [нынешний глава ОП Андрей] Ермак.
После назначения Ермака руководителем Офиса президента очевидно, что Ермак захочет поменять министра иностранных дел на фигуру, которая будет работать в ключе тех посылов, той концепции, которую предлагает уже именно Ермак в этой части.
Когда решение принималось в 2019 году в отношении министра иностранных дел, были две кандидатуры: была Елена Зеркаль, и был Пристайко. Но Зеркаль не захотела работать с Богданом, поэтому я не исключаю, что здесь действительно может появиться новый министр иностранных дел.
- А кто настолько контачит с Ермаком, чтобы иметь возможность получить эту должность?
— Ну, называют [экс-нардепа] Руслана Демчака — вполне может быть. Могут быть другие кандидатуры. Пока что, я думаю, нет четкой определенности в отношении этого вопроса.
- Вы говорили, что Гончарук может остаться. А СМИ сообщили, что он якобы подал снова заявление об отставке и очень настаивает на его удовлетворении. При этом в качестве его преемника озвучили кандидатуру Дениса Шмыгаля.
— Может быть. Вероятность такая есть. Но думаю, что не понятно, подал ли он заявление или нет. Надо спрашивать у парламента, потому что заявление подается в парламент.
- Арахамия также сообщил, что 4 марта Рада намерена заслушать отчет силовиков о «долгожданных посадках». При этом юрист Андрей Портнов намекнул, что в отставку могут отправить Сытника и Рябошапку. Как думаете, будут рассматривать их отставку?
— Вполне возможно. Сытник в первую очередь, Рябошапка во вторую очередь. Хотя Рябошапка менее вероятен. Возможно, еще [глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар] Холодницкий. Словом, действительно могут пройти перестановки в сегменте силовиков-антикоррупционеров.