Кого в Кабинете министров Украины ждет отставка, кто придет на освободившиеся места и с чем связаны перестановки? На эти вопросы директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник ответил в интервью изданию Украина.ру 29 февраля

Руслан Бортник. Биографическая справка © Руслан Бортник Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит кадровые вопросы в правительстве.

По его словам, ввиду угрозы экономического кризиса и эпидемии коронавируса Кабинет министров Украины должен усилиться, стать более оперативным «превратиться фактически в штаб». А для этого, надо «кого-то привлечь и кого-то изъять». При этом Арахамия отметил, что уже знает, о ком идет речь, но называть имена этих чиновников отказался.

Тем временем издание «Новое время» со ссылкой на свои источники в Офисе президента, сообщило, что Гончарук в очередной раз подал президенту заявление об отставке и при этом настоял на том, чтобы на этот раз Владимир Зеленский его удовлетворил. А заменой главе Кабмина окружению президента видится Денис Шмыгаль, который недавно стал вице-премьером в правительстве.

При этом коснуться отставки могут и силовиков с антикоррупционерами. Так, юрист Андрей Портнов намекнул, что под сокращение могут попасть глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и генпрокурор Руслан Рябошапка.

Назначения Тигипко не будет: Арахамия анонсировал кадровые перестановки в Кабмине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Руслан Олегович, как вы считаете, зачем Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады?

— Пока что сложно прогнозировать: даже депутаты и руководство Офиса президента не знают решения президента. Во вторник (3 марта — ред.) утром будет заседание фракции «Слуги народа» — тогда уже будет понятно, какие решение президент предлагает рассмотреть.

Но я думаю, что чуть больше вероятность сегодня того сценария, при котором действительно произойдут изменения в правительстве. Часть министров уйдет в отставку, будут новые фигуры в правительстве на разных должностях, но премьер-министр может сохраниться. А состав правительства обновится от трети до половины.

- Кто подпадает под прицел, и есть ли уже кандидаты на замену?

Гончарук обиделся на Зеленского и подал заявление об отставке - его место может занять Шмыгаль - СМИ © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Практически как минимум полсостава правительства сегодня находится на одной ноге в силу неэффективности, кризисов, которые были созданы при их работе.

- Глава МИД Вадим Пристайко уже заявил, что он в принципе всегда был готов к отставке. Не зря?

— Да, его отставка вероятна, но это даже не связано с нынешней ситуацией. Это связано, прежде всего, с отставкой [Андрея] Богдана [с поста главы Офиса президента]. В свое время Пристайко был фигурой, которую в значительной мере лоббировал Андрей Богдан. И было две линии дипломатии: условно говоря, Богдан — Пристайко и Зеленский — [нынешний глава ОП Андрей] Ермак.

После назначения Ермака руководителем Офиса президента очевидно, что Ермак захочет поменять министра иностранных дел на фигуру, которая будет работать в ключе тех посылов, той концепции, которую предлагает уже именно Ермак в этой части.

Когда решение принималось в 2019 году в отношении министра иностранных дел, были две кандидатуры: была Елена Зеркаль, и был Пристайко. Но Зеркаль не захотела работать с Богданом, поэтому я не исключаю, что здесь действительно может появиться новый министр иностранных дел.

- А кто настолько контачит с Ермаком, чтобы иметь возможность получить эту должность?

— Ну, называют [экс-нардепа] Руслана Демчака — вполне может быть. Могут быть другие кандидатуры. Пока что, я думаю, нет четкой определенности в отношении этого вопроса.

Кабмин Гончарука — правительство, сорвавшее стоп-кран украинской экономики, нащупало кадровое дно © Julia Berezovska/ Press office NBU - Вы говорили, что Гончарук может остаться. А СМИ сообщили, что он якобы подал снова заявление об отставке и очень настаивает на его удовлетворении. При этом в качестве его преемника озвучили кандидатуру Дениса Шмыгаля.

— Может быть. Вероятность такая есть. Но думаю, что не понятно, подал ли он заявление или нет. Надо спрашивать у парламента, потому что заявление подается в парламент.

- Арахамия также сообщил, что 4 марта Рада намерена заслушать отчет силовиков о «долгожданных посадках». При этом юрист Андрей Портнов намекнул, что в отставку могут отправить Сытника и Рябошапку. Как думаете, будут рассматривать их отставку?

— Вполне возможно. Сытник в первую очередь, Рябошапка во вторую очередь. Хотя Рябошапка менее вероятен. Возможно, еще [глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар] Холодницкий. Словом, действительно могут пройти перестановки в сегменте силовиков-антикоррупционеров.