«Надо больше говорить и о том, что преемственность Донецкой Народной Республики от Донецко-Криворожской республики, о которой еще в 2014 году заявил парламент ДНР, — это краеугольный камень нашей государственности, нашего бытия и роли идеологического аппарата для строительства государства», — сказал он.
Эта преемственность состоит в том, продолжил эксперт, что Донецко-Криворожская республика была частью РСФСР, а также строилась не на этническом и национальном принципе, а на территориально-экономическом, и хотела бы быть частью России.
ДКР, по его словам, занимала территорию почти всего юго-востока современной Украины, а ее глава Артем (Федор Сергеев) отстаивал необходимость строить государство именно как экономический регион.
К сожалению, в 1923 году возобладала противоположная точка зрения, когда внутреннее строительство Советского Союза пошло по национальному признаку, подытожил Пургин.
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