Преемственность Донецкой Народной Республики от Донецко-Криворожской республики времен Гражданской войны — это краеугольный камень государственности Донбасса и роли идеологического аппарата для строительства государства. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Пургин: Донбасс после Гражданской войны и по сей день остается частью России © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Эта преемственность состоит в том, продолжил эксперт, что Донецко-Криворожская республика была частью РСФСР, а также строилась не на этническом и национальном принципе, а на территориально-экономическом, и хотела бы быть частью России.

ДКР, по его словам, занимала территорию почти всего юго-востока современной Украины, а ее глава Артем (Федор Сергеев) отстаивал необходимость строить государство именно как экономический регион.

К сожалению, в 1923 году возобладала противоположная точка зрения, когда внутреннее строительство Советского Союза пошло по национальному признаку, подытожил Пургин.

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