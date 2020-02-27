«Допустим, свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Это фундамент строительства нашего союза. Мы до сих пор этого не имеем. И знаете почему — пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств», — заявил Лукашенко.

Как Лукашенко переигрывает Россию в пропаганде своей позиции
Как Лукашенко переигрывает Россию в пропаганде своей позиции
© AP, Sergei Grits | Перейти в фотобанк
Он также отметил, что насчитал в ЕАЭС 14 изъятий, 37 ограничений и 15 барьеров, которые давно должны быть сняты.

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«В противном случае, какой интерес в этом союзе. Что нас держит в союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия», — добавил белорусский лидер.

ЕАЭС — это международное интеграционное экономическое объединение, созданное на основе Единого экономического пространства и Таможенного союза. В его состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.