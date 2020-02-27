Белоруссия в данный момент председательствует в структурах Евразийского экономического союза, в том числе и в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
«Вместо того чтобы договориться и работать и этим самым объединяться, показывать пример тем, кто не вступил в наш союз, мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя», — заявил Лукашенко.
Глава государства также отметил, что если уж три государства, которые создали ЕАЭС, а также присоединившиеся позже Киргизия и Армения, не могут между собой разобраться, то в такое объединение никто и не захочет вступать.
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Лукашенко также отметил, что Белоруссия во время своего председательства готова честно и однозначно вносить предложения.
«У каждого же право вето. Согласится то или иное государство или нет, это его право. Но мы должны на фундаментальных принципах наконец-то начать строительство этого союза, если хотим его построить. Если нет, не надо пудрить друг другу мозги, — каждый будет искать свое направление развития и думать, где ему быть», — подчеркнул белорусский лидер.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на основе Единого экономического пространства и Таможенного союза. Оно функционирует с 1 января 2015-го, в его составе — Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Несколько лет назад министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что еще 50 стран изъявляли желание сотрудничать с союзом.