В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до сих пор нет единой аграрной и промышленной политики, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает Sputnik Беларусь в четверг, 27 февраля

Белоруссия в данный момент председательствует в структурах Евразийского экономического союза, в том числе и в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Вместо того чтобы договориться и работать и этим самым объединяться, показывать пример тем, кто не вступил в наш союз, мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя», — заявил Лукашенко.

Лукашенко за кулисами и на сцене. Чему верить, а на что не обращать внимания © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

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Лукашенко также отметил, что Белоруссия во время своего председательства готова честно и однозначно вносить предложения.

«У каждого же право вето. Согласится то или иное государство или нет, это его право. Но мы должны на фундаментальных принципах наконец-то начать строительство этого союза, если хотим его построить. Если нет, не надо пудрить друг другу мозги, — каждый будет искать свое направление развития и думать, где ему быть», — подчеркнул белорусский лидер.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на основе Единого экономического пространства и Таможенного союза. Оно функционирует с 1 января 2015-го, в его составе — Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Несколько лет назад министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что еще 50 стран изъявляли желание сотрудничать с союзом.