Ранее, 7 февраля, в Мукачево произошел инцидент с применением оружия, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения. Как утверждают местные СМИ, неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо.
По словам Шабовты, на Украине имеется масса проблем внутреннего свойства, связанных прежде всего с динамичным развитием организованной преступности.
«Последнее проявление — в Закарпатской области. Причем это не локальное событие — это яркий маркер того, что в Украине происходит: стремление оргпреступности к власти. Даже МВД при всем примитивизме своей аналитики объявило, что эти бандиты в принципе планировали захватить власть в регионе», — заявил эксперт.
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Он отметил, что особенностью организованной преступности на Украине является то, что она очень сильно опирается на административный ресурс. Так, в частности, из Закарпатья в народные депутаты Украины попало большое число людей, которые на том или ином уровне были связаны и продолжают быть связанными с оргпреступностью.
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