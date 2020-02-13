Ранее Лала Чачаури, одна из сотрудниц пятизвездочного отеля в Германии, где будет жить армянская делегация, сообщила в соцсети, что члены правительства забронировали около 20 номеров стоимостью в среднем от 400/500 до 900 евро.
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«Указанная сумма не имеет ничего общего с реальностью. Во-вторых, все расходы по проживанию премьер-министра и членов делегации взяла на себя немецкая сторона», — уверяет Агаджанян.
В Германии Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, на которой будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, премьер-министр встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и проведет переговоры с главой Бундестага Вольфгангом Шойбле.