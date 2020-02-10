По его словам, приватизация может стать оптимальным выходом из ситуации, когда добыча собственного газа нерентабельна из-за низких цен на мировом рынке.
«После анбандлинга [разделения направлений бизнеса «Нафтогаза» по добыче и продаже газа от его транспортировки] ничего не мешает «Нафтогаз» приватизировать, он стоит массу денег», — отметил Коболев.
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В сделку может быть включен недавний контракт с «Газпромом», по которому «Нафтогаз» выступает посредником между российским концерном и созданным оператором газотранспортной системы Украины, получающей плату за транзит российского газа.
По мнению Коболева, властям следует рассмотреть варианты как частичной, так и полной продажи компании.
Он добавил, что приватизация позволит прекратить обвинения в адрес руководства «Нафтогаза» о необоснованно высоких зарплатах и премиальных.