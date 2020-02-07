«Слабость проекта состоит в том, что до сих пор не оброс политическим и дипломатическим мясом континентального объединительного процесса. Диалог идет рвано, на него серьезно влияют локальные конфликты и войны», — посетовал эксперт.
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В частности, подчеркнул Ермолаев, одним из факторов торможения этого проекта является война в Донбассе и конфликт в российско-украинских отношениях.
Эта слабость становиться еще одной точкой влияния США, которые используют фактор Украины для блокировки этого проекта, пояснил политолог.
Если бы и Украина, и Россия официально не были стратегическими партнерами Китая, реализация проекта шла бы куда быстрее, подытожил философ.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.