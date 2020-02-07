Китайский проект «Один пояс - один путь», который предусматривает объединение Европы и Азии как единого целого, при всех своих плюсах имеет ряд слабостей. Об этом рассказал директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев 6 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Итоги турне Помпео в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент». Онлайн ©

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В частности, подчеркнул Ермолаев, одним из факторов торможения этого проекта является война в Донбассе и конфликт в российско-украинских отношениях.

Эта слабость становиться еще одной точкой влияния США, которые используют фактор Украины для блокировки этого проекта, пояснил политолог.

Если бы и Украина, и Россия официально не были стратегическими партнерами Китая, реализация проекта шла бы куда быстрее, подытожил философ.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.