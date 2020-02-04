Ялтинская конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции — Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства.
По словам Мурадова, по случаю юбилея Крымской конференции состоится международный форум «Ялта-1945: уроки истории», который продлится с 13 по 14 февраля.
«В нем примут участие видные ученые, эксперты, политологи из России и различных зарубежных стран, включая США, Францию, Китай, Германию, Великобританию. Всего порядка 20 иностранных участников. Конференция пройдет в символическом месте — Ливадийском дворце», — рассказал он.
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Организаторами конференции являются Совет Федерации и ряд российских общественных структур. По итогам форума планируется принять Ливадийскую декларацию поддержания мира и безопасности на Евразийском континенте.
Мурадов подчеркнул, что 75-летие Ялтинской конференции является важным поводом, чтобы напомнить современному международному сообществу, прежде всего западным странам, особую роль Крыма в современных мировых делах.