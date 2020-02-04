Представители различных стран мира, в том числе США и Великобритании, приедут в Крым для участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции. Об этом вице-премьер крымского правительства - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил РИА Новости 4 февраля

Ялтинская конференция 1945 года — последний формальный раздел мира © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

По словам Мурадова, по случаю юбилея Крымской конференции состоится международный форум «Ялта-1945: уроки истории», который продлится с 13 по 14 февраля.

«В нем примут участие видные ученые, эксперты, политологи из России и различных зарубежных стран, включая США, Францию, Китай, Германию, Великобританию. Всего порядка 20 иностранных участников. Конференция пройдет в символическом месте — Ливадийском дворце», — рассказал он.

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Организаторами конференции являются Совет Федерации и ряд российских общественных структур. По итогам форума планируется принять Ливадийскую декларацию поддержания мира и безопасности на Евразийском континенте.

Мурадов подчеркнул, что 75-летие Ялтинской конференции является важным поводом, чтобы напомнить современному международному сообществу, прежде всего западным странам, особую роль Крыма в современных мировых делах.