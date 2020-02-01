Посольство Украины в Китае сообщает, что по состоянию на 31 января, в китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового коронавируса, находятся 60 украинских граждан, с которыми дипломаты установили контакт

«По состоянию на 31 января… количество граждан Украины, которые пребывают в провинции Хубэй, с которыми посольство установило контакт — 60 (56 человек находятся в городе Ухань, один в городе Сяньян, один — в городском уезде Чжунсян, город Цзинмэнь, один человек — в городе Ичан, один человек — в городе Сяогань», — сообщило посольство в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

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Посольство на постоянной основе проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в Китае и информирует о ее развитии МИД Украины, проводится работа с компетентными органами КНР.

«В случае принятия правительством Украины решения об эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй посольство окажет содействие в обеспечении координации действий соответствующих компетентных органов Украины и КНР, которые отвечают за проведение эвакуационных мероприятий», — сказали в посольстве

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый китайский коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По данным на 30 января, число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 7 894 человек, из них 31 заболевший находится в тяжелом состоянии. Жертвами заболевания стали 170 граждан.