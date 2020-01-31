Что бы ни делал и не говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко в отношении России, белорусские граждане в целом позитивно относятся к РФ и интеграции с ней. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько 30 января на пресс-конференции в Москве

Украинское досье. Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит дилемму Януковича — онлайн © Скриншот из видео Украина.ру

«Что весьма раздражает Александра Григорьевича», — полагает Безпалько.

Большинство белорусов, по его словам, относится равнодушно и к белорусизациии, и к той доктрине, которую продвигают белорусские националисты: максимальное число участников митингов против Союзного государства не превышало тысячу человек.

Однако, указал специалист, большинство белорусов ничего не решают в силу того, что политическое поле в стране зачищено, а людей с пророссийскими взглядами вроде публицистов Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко могут отдать под суд за разжигание межнациональной розни.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру