Более того, отметил эксперт, в соответствии с целым рядом частных социологических исследований часть белорусский граждан поддерживают любую форму интеграции с Россией, вплоть до вхождения республики в состав РФ шестью областями.
«Что весьма раздражает Александра Григорьевича», — полагает Безпалько.
Большинство белорусов, по его словам, относится равнодушно и к белорусизациии, и к той доктрине, которую продвигают белорусские националисты: максимальное число участников митингов против Союзного государства не превышало тысячу человек.
Однако, указал специалист, большинство белорусов ничего не решают в силу того, что политическое поле в стране зачищено, а людей с пророссийскими взглядами вроде публицистов Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко могут отдать под суд за разжигание межнациональной розни.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру