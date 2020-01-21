Служебный автомобиль Toyota Camry 2006 года мэра Львова Андрея Садового продали после двух неудачных попыток на электронных торгах за 220 022 грн (около 570 тысяч рублей). Об этом 21 января сообщает пресс-служба местного городского совета

Отмечается, что вырученные от продажи средства, как и предполагалось, пойдут на нужды военных. Участие в торгах принял 31 потенциальный покупатель. «Как олень»: Садовый возмутил львовян своей неправильной парковкой — фото © Facebook, Андрей Москаленко

«Поскольку это повторный аукцион, то, согласно законодательству, стартовую цену продажи снизили на 50% — 100 000. Также машина требует определенных капиталовложений в ремонт», — говорится в сообщении.

Как сообщают украинские СМИ, Toyota Садового обслуживала официальные делегации во время подготовки к чемпионату по футболу Евро-2012. В салоне машины катались генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино и президент УЕФА Мишель Платини.