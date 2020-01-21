Отмечается, что вырученные от продажи средства, как и предполагалось, пойдут на нужды военных. Участие в торгах принял 31 потенциальный покупатель.
«Поскольку это повторный аукцион, то, согласно законодательству, стартовую цену продажи снизили на 50% — 100 000. Также машина требует определенных капиталовложений в ремонт», — говорится в сообщении.
Как сообщают украинские СМИ, Toyota Садового обслуживала официальные делегации во время подготовки к чемпионату по футболу Евро-2012. В салоне машины катались генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино и президент УЕФА Мишель Платини.