Вместе с тем, по данным Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания, предусмотрена возможность для зарубежных телерадиокомпаний наряду с рекламой на украинском размещать рекламу на одном из официальных языков ЕС.
Отмечается, что нарушение языковых требований в сфере размещения рекламы повлечет за собой штраф в размере 3,4-5,1 тысячи гривен (8,7-13 тысяч рублей). При этом в случае первого нарушения можно обойтись одним предупреждением.
В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни, подписанный на тот момент президентом страны Петром Порошенко. Документ подразумевает использование органами госвласти, учебными заведениями, больницами и предприятиями сферы обслуживания только украинского языка.
Закон подвергся критике. В частности, Венецианская комиссия Совета Европы призывала Киев пересмотреть документ и разработать закон о языковых меньшинствах, чтобы «избежать межэтнической напряженности».