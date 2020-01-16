С 16 января реклама на телевидении, радио и в печатных изданиях Украины должна быть только на государственном языке. Об этом говорится в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который вступил в силу 16 января

Европа против украинизации: Венецианская комиссия дала рекомендации Киеву © Facebook, Council of Europe | Перейти в фотобанк

Отмечается, что нарушение языковых требований в сфере размещения рекламы повлечет за собой штраф в размере 3,4-5,1 тысячи гривен (8,7-13 тысяч рублей). При этом в случае первого нарушения можно обойтись одним предупреждением.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни, подписанный на тот момент президентом страны Петром Порошенко. Документ подразумевает использование органами госвласти, учебными заведениями, больницами и предприятиями сферы обслуживания только украинского языка.

Закон подвергся критике. В частности, Венецианская комиссия Совета Европы призывала Киев пересмотреть документ и разработать закон о языковых меньшинствах, чтобы «избежать межэтнической напряженности».