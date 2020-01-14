Губернатор Херсонской области Юрий Гусев предложил создать на территории вокруг памятника Легендарной тачанке в городе Каховке «Музей монументальной пропаганды». Такой идеей он поделился на своей странице в Facebook 13 января

Мэр Каховки поднимает людей на защиту памятника Легендарной тачанке © facebook Андрея Дяченко

«Этот памятник [Легендарной тачанке], а также территория у него может стать уникальным Музеем монументальной пропаганды, в рамках которого можно сделать экспозицию разных памятников времен СССР, и приглашать туристов из разных регионов и стран к нам на Херсонщину», — предложил Гусев.

Он отметил, что его советница Марина Волошенко уже активно обсуждает эту идею с художественными кругами. Они также планируют изучить мнение общественности, прежде чем принимать решение.

Ранее мэр Каховки Андрей Дяченко заявил о сборе внеочередной сессии 16 января, чтобы защитить символ города — Легендарную тачанку.