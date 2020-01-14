Ранее Институт национальной памяти потребовал от руководства города Каховки снести памятники «Легендарная тачанка» и «Девушка в шинели», которые установлены якобы с целью «героизации борьбы Красной Армии на Каховском плацдарме в ходе советско-украинской войны и установлении советской власти на территории Украины».
«Этот памятник [Легендарной тачанке], а также территория у него может стать уникальным Музеем монументальной пропаганды, в рамках которого можно сделать экспозицию разных памятников времен СССР, и приглашать туристов из разных регионов и стран к нам на Херсонщину», — предложил Гусев.
Он отметил, что его советница Марина Волошенко уже активно обсуждает эту идею с художественными кругами. Они также планируют изучить мнение общественности, прежде чем принимать решение.
Ранее мэр Каховки Андрей Дяченко заявил о сборе внеочередной сессии 16 января, чтобы защитить символ города — Легендарную тачанку.