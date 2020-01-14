Вечером 13 января у станции метрополитена «Лыбидская» в Киеве прорвало магистральный трубопровод. В результате затопило дорогу, первый этаж ТЦ Ocean Plaza и «Ашана». Пострадали и припаркованные поблизости автомобили.
«Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки», — заявил Пантелеев.
По его словам, специальная комиссия проведет обследование повреждения машин.
Стоит отметить, что в результате прорыва теплотрассы пострадали и люди. Согласно последним данным, 10 человек обратились за первой помощью, семеро из них были госпитализированы.
Как сообщили в КГГА, специалисты «Киевтеплоэнерго» будут круглосуточно работать над ликвидацией повреждения теплосети.