Власти Киева компенсируют ущерб водителям, чьи автомобили повредил прорыв теплосети возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza. Об этом замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко Петр Пантелеев сообщил во время брифинга, который транслировало «Киевтеплоэнерго» в Facebook 13 января

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«Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки», — заявил Пантелеев.

По его словам, специальная комиссия проведет обследование повреждения машин.

Стоит отметить, что в результате прорыва теплотрассы пострадали и люди. Согласно последним данным, 10 человек обратились за первой помощью, семеро из них были госпитализированы.

Как сообщили в КГГА, специалисты «Киевтеплоэнерго» будут круглосуточно работать над ликвидацией повреждения теплосети.