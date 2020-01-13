В Черное море направился боевой корабль ВМС США
В Черное море направился боевой корабль ВМС США
© U.S. Navy photo / wikimedia
Отмечается, что инцидент произошел 9 января: капитан американского эсминца, заметив угрозу, дал пять коротких гудков, международный сигнал об опасности столкновения и попросил корабль российских ВМФ изменить курс.

Однако «Иван Хурс» якобы сначала игнорировал все предупреждения и изменил направление курса едва ли не в последний момент. Столкновения кораблей удалось избежать.

Тем не менее, в ВМС США заявили, что российское судно якобы использовало тактику «агрессивного приближения».

Впоследствии, комментируя этот инцидент, главный редактор Black Sea News Андрей Клименко отметил, что стоит ожидать обострения ситуации в Черном и Азовском морях.