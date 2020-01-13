Корабль ВМФ России «Иван Хурс» и американский эсминец военно-морского флота США Farragut (DDG 99) едва не столкнулись в водах Аравийского моря. Об этом сообщило командование ВМС США в Twitter в январе

В Черное море направился боевой корабль ВМС США © U.S. Navy photo / wikimedia

Однако «Иван Хурс» якобы сначала игнорировал все предупреждения и изменил направление курса едва ли не в последний момент. Столкновения кораблей удалось избежать.

Тем не менее, в ВМС США заявили, что российское судно якобы использовало тактику «агрессивного приближения».

Впоследствии, комментируя этот инцидент, главный редактор Black Sea News Андрей Клименко отметил, что стоит ожидать обострения ситуации в Черном и Азовском морях.