В декабре прошлого года участники парижского саммита «нормандской четверки» заявили о необходимости установления полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года. Однако украинская сторона продолжает наращивать военное присутствие в регионе.
«Противник продолжает подвергать опасности жизнь и здоровье мирного населения на подконтрольной Украине территории, размещая технику и вооружение в жилых кварталах населенных пунктов», — сказал представитель НМ ДНР.
В частности, по его словам, украинские силовики разместили девять единиц военной техники вблизи жилых домов в подконтрольном Киеву пгт Верхнеторецком.