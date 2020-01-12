ВСУ выпустили пять мин по селу на юге ДНР - Донецк
ВСУ выпустили пять мин по селу на юге ДНР - Донецк
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
В декабре прошлого года участники парижского саммита «нормандской четверки» заявили о необходимости установления полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года. Однако украинская сторона продолжает наращивать военное присутствие в регионе.

«Противник продолжает подвергать опасности жизнь и здоровье мирного населения на подконтрольной Украине территории, размещая технику и вооружение в жилых кварталах населенных пунктов», — сказал представитель НМ ДНР.

В частности, по его словам, украинские силовики разместили девять единиц военной техники вблизи жилых домов в подконтрольном Киеву пгт Верхнеторецком.