Украинские силовики разместили военную технику вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом 12 января сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики, передает РИА Новости

ВСУ выпустили пять мин по селу на юге ДНР - Донецк © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Противник продолжает подвергать опасности жизнь и здоровье мирного населения на подконтрольной Украине территории, размещая технику и вооружение в жилых кварталах населенных пунктов», — сказал представитель НМ ДНР.

В частности, по его словам, украинские силовики разместили девять единиц военной техники вблизи жилых домов в подконтрольном Киеву пгт Верхнеторецком.