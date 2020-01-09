Во время поездки в составе «Укрзализныци», следовавшем по маршруту «Николаев - Ивано-Франковск», пассажиры спального вагона повышенной комфортности (СВ-вагона) были искусаны насекомыми. Об этом подруга пострадавших Виктория Симкина сообщила на своей странице в Facebook 6 января

Пассажирка поезда «Укрзализныци» пожаловалась на клопов и личинки в вагоне «люкс» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

К посту Симкина приложила снимки укусов, характерных для клопов, а также фото самих насекомых. В комментариях она добавила, что пострадавшие обратились на горячую линию «Укрзализныци» и их инциденту был присвоен номер, однако конкретных результатов пока нет.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда в вагонах повышенного комфорта в поездах «Укрзализныци» с пассажирами соседствуют клопы. Ранее жертвами опасных насекомых стали пассажиры вагона класса «люкс» в поезде «Рахов — Киев», которые заплатили свыше 1000 гривен (2553 рубля) за один билет.