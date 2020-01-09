«Эй, "Укрзализныця", а вы в курсе, что в вашем поезде "Николаев — Ивано-Франковск" водятся клопы!? Живьем их не видели, слава богу, а результат клоповьей деятельности на наших друзьях (если именно он, по утверждению врачей) ярко свидетельствует об их хорошем аппетите!.. Друзья, кстати, ехали в СВ», — написала она.
К посту Симкина приложила снимки укусов, характерных для клопов, а также фото самих насекомых. В комментариях она добавила, что пострадавшие обратились на горячую линию «Укрзализныци» и их инциденту был присвоен номер, однако конкретных результатов пока нет.
Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда в вагонах повышенного комфорта в поездах «Укрзализныци» с пассажирами соседствуют клопы. Ранее жертвами опасных насекомых стали пассажиры вагона класса «люкс» в поезде «Рахов — Киев», которые заплатили свыше 1000 гривен (2553 рубля) за один билет.