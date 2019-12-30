Расстрел сотрудников «Беркута» во время протестов на Майдане в 2014 году начался рано утром. Об этом рассказали бывшие представители спецподразделения Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия 24» от 30 декабря

Зеленский признал, почему началась война в Донбассе. Что показал прошедший обмен пленными © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Аброськин в свою очередь добавил, что огонь велся со стороны филармонии, причем стреляли не по тем, кто стоял в строю, а по тем, кто нес рацию, оказывал какую-то другую помощь.

В воскресенье на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, в результате которого были возвращены пять беркутовцев, несмотря на протесты радикальной украинской оппозиции.

По мнению депутата Верховной Рады и юриста Рената Кузьмина, это освобождение свидетельствует о том, что украинские власти постепенно признают, что конфликт в Донбассе стал следствием государственного переворота.