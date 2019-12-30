«Сам расстрел начался с пяти утра. Стрелять начали по правоохранителям. Они сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего и ранят еще нашего сотрудника», — сказал Зинченко.
Аброськин в свою очередь добавил, что огонь велся со стороны филармонии, причем стреляли не по тем, кто стоял в строю, а по тем, кто нес рацию, оказывал какую-то другую помощь.
В воскресенье на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, в результате которого были возвращены пять беркутовцев, несмотря на протесты радикальной украинской оппозиции.
По мнению депутата Верховной Рады и юриста Рената Кузьмина, это освобождение свидетельствует о том, что украинские власти постепенно признают, что конфликт в Донбассе стал следствием государственного переворота.