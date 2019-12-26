Россия в будущем может рассмотреть участие в финансировании газотранспортной системы (ГТС) Украины. Об этом 26 декабря заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью газете РБК

Путин назвал страну, которой Россия поставляет газ по самой низкой цене © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк сказал Новак.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате «Газпромом» $2,9 миллиарда в пользу «Нафтогаза» по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий в $7,4 миллиарда.