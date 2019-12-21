«Не установлен. Его должен установить независимый регулятор», — сказал спикер, отвечая на соответствующий вопрос.
Москва и Киев подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в котором были зафиксированы ключевые договоренности по продолжению транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных претензий.
Эти договоренности предполагают в том числе бронирование мощностей для транзита российского газа в 65 млрд кубометров в 2020 году и 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.
При этом министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что заключенные договоренности не предусматривают прямые поставки в страну российского голубого топлива.