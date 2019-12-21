Газовые договоренности Киева и Москвы не предусматривают прямые поставки топлива - Оржель
Газовые договоренности Киева и Москвы не предусматривают прямые поставки топлива - Оржель
© скриншот с видео " Innovative Business Centre" | Перейти в фотобанк
«Не установлен. Его должен установить независимый регулятор», — сказал спикер, отвечая на соответствующий вопрос.

Москва и Киев подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в котором были зафиксированы ключевые договоренности по продолжению транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных претензий.

 Эти договоренности предполагают в том числе бронирование мощностей для транзита российского газа в 65 млрд кубометров в 2020 году и 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.

При этом министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что заключенные договоренности не предусматривают прямые поставки в страну российского голубого топлива.

 