Тариф на прокачку газа по территории Украины в 2020 году еще не установлен, его должен определить независимый регулятор. Об этом 21 декабря заявил представитель «Газпрома» во время общения с журналистами

Газовые договоренности Киева и Москвы не предусматривают прямые поставки топлива - Оржель © скриншот с видео " Innovative Business Centre" | скриншот с видео " Innovative Business Centre" | Перейти в фотобанк

Москва и Киев подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в котором были зафиксированы ключевые договоренности по продолжению транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных претензий.

Эти договоренности предполагают в том числе бронирование мощностей для транзита российского газа в 65 млрд кубометров в 2020 году и 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.

При этом министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что заключенные договоренности не предусматривают прямые поставки в страну российского голубого топлива.