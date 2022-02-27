Россия готова обсуждать условия дальнейшего существования Украины. Но Украина и ее руководство сейчас в этом не заинтересованы. Они пытаются затянуть время в надежде на то, что у России иссякнут силы и ресурсы, считает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Украина.ру

Ранее российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с украинской стороной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Гомель был предложен для переговоров именно украинской стороной. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Белоруссии для него неприемлемы, так как, по его мнению, Минск занимает сторону России в этом конфликте, предложив встретиться в Варшаве, Братиславе, Баку или Анкаре. Позднее Кремль предупредил Украину, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут — так, как было сделано вчера.

- Алексей, а зачем российская делегация вообще приехала в Гомель, если ранее Зеленский говорил, что хотел бы встречаться в Варшаве? У нас были договоренности, но не с ним, или все-таки договорились именно с Зеленским, а он не появился? Или это был просто дипломатический ход?

— Сигналы-то были, что украинская сторона готова к переговорам, в том числе на белорусской земле. Но украинская сторона выдвинула тактику забалтывания и затягивания времени. Им это нужно для того, чтобы как можно больше людей было вовлечено в эту воронку конфликта на Украине, чтобы были более масштабные последствия у этого конфликта, и они могли бы апеллировать к мировому сообществу.

Если бы они действительно хотели вести переговоры, то место было бы неважно. Самое удобное — это Беларусь, потому что она рядом. Российская сторона демонстрирует, что она к этим переговорам готова, ее представители прибыли. Россия готова обсуждать условия дальнейшего существования Украины. Но Украина и ее руководство сейчас в этом не заинтересованы. Они пытаются затянуть время в надежде на то, что у России иссякнут силы и ресурсы. Олег Матвейчев: Украина сдастся через 10 дней, переговоры для затяжки времени ей ничего не дадут © РИА Новости, Владимир Трефилов

- В МИД РФ заявили, что на Зеленского оказывается беспрецедентное давление Запада в вопросе переговоров. Это он сам не хочет, или это на него Запад давит?

— Он конечно тянет время. Он понимает, что его политическая и даже физическая судьба на волоске, поэтому он пытается увернуться от ответственности и от заключения мира. Он специально затягивает время, чтобы потом создать как можно больше проблем, чтобы международное сообщество на Россию давило. Он неспособен к переговорам.

- А если ему предоставить гарантии безопасности и возможность поучаствовать во внеочередных выборах, согласиться ли он?

— Не знаю. Сейчас он решил хаотизировать свою страну, чтобы она превратилась в рассадник экстремизма и вооружённых людей. Он не контролирует ситуацию. Кто его послушает, если добробаты уже настроены воевать.

- Возможен ли вариант, при котором Россия примет капитуляцию Украины из рук полевого командира на местах?

— Это уже происходит. Люди на передовой на Донбассе сдаются в плен. Была информация, что сдался целый полк зенитных войск. Это возможно, но пока должен произойти полный разгром украинской армии, чтобы это было понятно даже офицерам ВСУ.

- А кто должен возглавить Украину на переходный период?

— Сейчас Бойко и Новинский проявляют активность. Возможно, это будет кто-то из них, потому что они представляют украинскую власть и наиболее приемлемы для России. Тем более, что если это депутаты, то они могут быть избраны спикерами Верховной Рады, которая может взять на себя управление страной в случае отстранения Зеленского от власти. Поэтому нужно искать политические варианты, но мы не видим, что тот же Бойко сможет повлиять на Зеленского и на ВСУ. Киев выпускает заключенных для войны. Хроника событий на Украине по состоянию на 14.00 27 февраля © РИА Новости, Андрей Луковский / Перейти в фотобанк

- Кто сейчас побеждает в информационном плане? Россия или Украина/Запад?

— Сейчас для России важно работать именно с украинским населением. В этом плане ситуация пока есть какое-то промедление и некоторые смыслы подвисли в воздухе, которые можно транслировать украинскому народу. Нужно также работать на подавление украинской машины. Это очень важно. Нужны посылы, которые будут привлекательны хотя бы для Юго-Востока. Возможно, нужно разворачивать полевые пропагандистские центры для вещания на население Украины. Может быть, даже на украинском языке. Очень важно склонить на нашу сторону людей, которых мы освобождаем, потому что все эти восемь лет они были одурманены пропагандой.