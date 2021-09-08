Углубленная интеграция России и Белоруссии — это максимально тесное сближение позиций, формирования мощного экономического кулака на международной арене. Мы это и формируем, считает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Украина.ру

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что Путин и Лукашенко на встрече, которая пройдёт 9 сентября в Москве, подпишут все дорожные карты интеграции. Дипломат также сообщил, что Россия и Белоруссия подпишут программу общей интеграции 10 сентября на заседании союзного правительства двух стран, которое состоится в Минске.

Накануне саммита в эфире телеканала «Беларусь 1» первый заместитель премьер-министра РБ Николай Снопков сообщил (явно для внутренней аудитории), что Белоруссия полностью согласовала с Россией пакет интеграционных документов. Из сказанного стало понятно, что из 31-й «карты» осталось 28, зато по ним нет вопросов. И заместитель главы правительства РБ объявил переговорный процесс «на финишной прямой».

Комментарий Алексея Дзерманта:

- Межгосударственные программы будут подписаны. Есть 28 программ, которые предусматривают углубление интеграции в экономической сфере, гармонизацию налогового и таможенного законодательства, промышленную кооперацию и программу о выработке единых правил ценообразования на энергоресурсы. Для белорусской стороны это одна из самых важных составляющих в интеграционном процессе с Россией.

Судя по заявлениям сторон, программы уже проработаны, подготовлены. Переговоры были длительные, но компромисс судя по всему найден. Если мы говорим о прорыве, то для экономики объединение экономических потенциалов будет сильным подспорьем. Но нужно следить за выполнением этих программ. Если они будут реализованы, мы это увидим, и это будет достижение.

Я бы не говорил о прорыве, но предпосылки для усиления двух государств в результате их объединения очень серьезные.

Что касается 31-ой карты, то это больше о политике и о создании наднациональных органов. Из заявлений президентов мы слышали, что они решили создать экономический базис для создания интеграции. Никто не отменял тех планов, которые были в Союзном договоре. После создания экономического базиса мы можем заниматься вопросами политики. Думаю, логика такая.

Углубленная интеграция — это максимально тесное сближение позиций, формирования мощного экономического кулака на международной арене. Мы это и формируем. Для Беларуси интеграция предоставит доступ к российскому рынку и технологическим возможностям России. Это основа белорусской экономики.

Для России это тоже выгодно, поскольку Россия всегда была в плюсе от экономических отношений с Беларусью. Минск — исправный плательщик за российские ресурсы, и экономическое усиление Беларуси усиливает и ряд российских производителей. Можно получить больше прибыли от такой тесной кооперации.

Но и в принципе интеграция с Беларусью будет привлекать остальных участников постсоветского пространства как пример и образец. Это история успеха, от которой Россия может получить материальную и имиджевую выгоду.