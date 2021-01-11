У сторонников Трампа не было четких целей, стратегии и тактики. А у полиции стратегия была и не менялась ещё со времён БЛМ - уступить, а потом, когда наступательная энергия сойдёт на нет, порешать вопросы, считает украинский журналист Антон Розенвайн, живущий в США

- Антон, захват Капитолия сторонниками Трампа — что это было? Что было бы, если бы Трамп их поддержал? Насколько сторонники Трампа готовы к мобилизации, массовому вооружённому сопротивлению?

— У сторонников Трампа не было чётких целей, стратегии и тактики. А у полиции стратегия была и не менялась ещё со времён БЛМ. Уступить, а потом, когда наступательная энергия сойдёт на нет, порешать вопросы. Так же они поступили и на этот раз. Не включившись в политические игры на чьей либо стороне. Уступили — пристрелили для острастки в толпе пару человек. В БЛМ стреляли только резинострелом, но и БЛМ на Капитолий не ходил.

- Вы ещё недавно в интервью Украина.ру сравнивали Трампа с Ющенко. Но не кажется ли вам, что после того, как Трамп отказался поддержать своих сторонников, захвативших Капитолий, он скорее похож на Януковича образца 2004 года, чем на Ющенко?

— Нет. Янукович не был идеологичен, в отличие от Трампа. Даже если у Трампа оказалась кишка тонка, его идеология — это чистой воды ющенковщина: шовинизм-антикоммунизм, невнятная болтовня о неких абстрактных свободах.

- А что бы было, если бы в эти январские дни в Вашингтоне на месте Трампа оказался человек с характером Лукашенко?

— Не могу себе представить ситуацию, в которой человек с характером Лукашенко оказался бы на месте Дональда Трампа. Характер типа Лукашенко — это из другой эпохи. Да и страна совсем другая. Америка, как, впрочем, и Россия, Британия, Германия с Францией, Китай — это все страны, которыми невозможно управлять единолично. Слишком развиты в них аналитические и прочие вспомогательные структуры. Антон Розенвайн: кто он © kp.ru

Слишком большими объёмами знаний они располагают, а потому слишком полезны и удобны, чтобы самый с придурью политик типа Трампа не мог ни игнорировать их рекомендаций, ни обходиться без них. Другое дело Белоруссия. Там знаний отставного замполита достаточно.

- 2004 год на Украине стал не только годом победы Ющенко над Януковичем, но и годом консолидации Юго-Востока Украины, которая 10 лет спустя привела к Русской весне, то есть восстанию этого самого Юго-Востока. Могут ли эти события консолидировать свой американский «Юго-Восток»? И если да, то не приведёт ли подобная «консолидация» к новой гражданской войне и распаду США? Что ждёт Америку в этом году? У вас есть прогноз?

— Не получилось консолидации Юго-Востока. Была бы консолидация, история Украины пошла бы иначе. И восстания Юго-Востока не было. Были локальные восстания на Донбассе и в Крыму. Значительная часть Юго-Востока пошла потом воевать в АТО.

А Крым и Донбасс в принципе не могли не восстать. Крым был слишком взрывоопасным и слишком не украинским, а Донбасс превратили в жупел, и он не мог согласиться на роль униженного, поставленного на колени региона, который в азарте политической борьбы оказался объявлен не просто паршивой овцой, а изгоем номер один.

Говоря же о возможной консолидации трампистских сил, я бы говорил не о гражданской войне, а о дестабилизационных сценариях совершенно иного рода. Каковы на самом деле итоги правления Трампа?

Первое. Трамп, находясь под давлением обвинений в лоббировании интересов России, многократно усилил санкционное давление на РФ (фактически остановил строительство «Северного потока – 2»).

Второе. А ещё стал продавать Украине летальное оружие.

Третье. Трамп развязал политико-экономическую войну против Китая. При этом нанесённый Китаю ущерб и идеологическое переформатирование Китая в ответ на вызовы не оставляют возможности моментальной деэскалации, как бы этого ни хотелось администрации Байдена.

Четвёртое. Перенёс Посольство США в Израиле в Иерусалим.

Пятое. Многократно усилил раскол в обществе, активизировал протестные массы как в свою поддержку, так и против себя. Обе группы готовы на применение насилия как в отношении друг друга, так и против полицейских сил.

При этом обе группы оказались настолько постмодерными и внесистемными, а новое правительство таким старым и тугодумным, что этот конфликт между властью и обществом будет усугубляться. Попытки администрации Трампа разбираться с политизированными хулиганами жёстко лишь усугубят проблемы. При этом ещё вчера выгодного и полезного новой власти БЛМ боятся там чуть ли не больше, чем захватчиков Капитолия.

- Раз мы заговорили о майданах, то не могу не спросить: что там в Киргизии сейчас происходит? Снова замаячил майдан на горизонте?

— Хорошо, что вы вспомнили Кыргызстан. Кыргызстан — это кладезь политтехнологий. Вот, например, пару недель назад в Бишкеке прошёл митинг против коррупции в спорте. Понимаете, да? Это ведь идеальный способ провести кастинг и начать хедхантинг в мире титушек.

А вообще, там выборы намечаются. Ну, типа как всегда после революций. И если последнюю революцию спровоцировали выборы и призывы к их пересмотру, как если верить Джорджу Бушу, как в банановых республиках, и по иронии судьбы в США, то и на новых выборах можно ждать чего угодно. И тон избирательной кампании — подстать. Вот, какие-то молодые, похожие на голографических анимированных персонажей патриоты записали и выложили в инстаграм песню Цоя "Перемен", изрядно поработав с текстом, добавив от себя про Киргизстан.

В свою очередь Садыр Жапаров — главный претендент — пообещал научить оппонентов считаться с народом, если они сами не могут. В отношении Жапарова звучат жесткие обвинения. Пресса пестрит публикациями, что он является креатурой сына президента-изгнанника Курманбека Бакиева — Максима (Бакиева свергали под лозунгами вроде «Грязным евреям как Максим нет места в Киргизстане»), а на недавних дебатах (Жапаров их игнорирует) в его адрес уже прозвучало: «Он вышел из тюрьмы три месяца назад. У него не могло быть столько денег. Если он сам не расскажет, откуда у него такие деньги, то его кандидатура под сомнением. Прошу вас не становиться причиной прихода к власти кандидата, который не отличается от других коррупционеров. Многочисленные банеры, стадионы, полные народа, все теперь под сомнением».

В общем, не удивлюсь, если новые выборы обернутся новым переворотом.