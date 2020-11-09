- Всеволод, еще совсем недавно желтые жилеты сотрясали своими акциями Францию, а ВLM — США. Но обе акции выдохлись. Наверное, рано или поздно выдохнутся небывалые протесты и в Белоруссии. Если исчезнет этот фактор давления на Лукашенко, то что будет? Все возвратится к тому, что было раньше?
- США и Франция — плюралистические общества, где уличные протесты, что называется, вшиты в политическую систему и принципиально не влияют на ее устойчивость. К тому же это богатые общества, относящиеся к ядру капиталистической системы и обладающие большой ресурсной подушкой и запасом прочности.
Белорусский режим — автократический, основанный на видимости всеобщего одобрения действующей власти. Публичное выражение протеста в такой системе воспринимается как крамола и угроза самому ее существованию, особенно если протест массовый. Именно поэтому случившееся за последние месяцы воспринимается здесь как потрясение основ — совсем иной эффект, чем от "желтых жилетов" или BLM. Бесследно это вряд ли пройдет, тем более протест не исчезнет, а лишь перейдет в скрытое состояние.
Ну и экономическая подушка безопасности в Белоруссии гораздо более тощая, залить недовольство деньгами не получится. Поэтому "как раньше" уже вряд ли будет. Скорее всего, впереди затяжной кризис, и как долго удастся его удерживать в вялотекущем состоянии — вопрос открытый.
- Окажет ли какое-то влияние на акции протеста победа Байдена в США? Если да, насколько усилится вмешательство Америки в белорусские дела?
- В краткосрочной перспективе победа Байдена вряд ли на что-то повлияет. Однако в долгосрочной победа демократов, конечно, более выгодна для протестующих и их лидеров. Трамп вел достаточно пассивную политику в отношении Белоруссии, да и вообще постсоветского пространства. Да и вообще Трамп прагматик, и существующий белорусский режим его вполне устраивал. Демократы же, напротив, большие любители "цветных революций" и продвижения "демократических ценностей" — в интересах США, разумеется. Скорее всего, они вновь разморозят тему "российской угрозы" и в этом контексте могут начать активно раскачивать ситуацию в Белоруссии.
- Из кого, если он, конечно, реально существует, состоит антимайдан в Белоруссии?
— Активное сопротивление протестам оказывает вертикаль власти и те, кто с ней связан и кого устраивает существующий статус-кво. Как о некой независимой общественной инициативе говорить об антимайдане затруднительно. Скорее протестам противостоит не столько антимайдан, сколько общая пассивность и инертность основной массы общества, которая заняла выжидательную позицию.
- Начали ли хоть как-то в Белоруссии структурироваться пророссийские силы? Или они никак себя не проявляют?
- Ну вот заявили о себе некие инициативы "Родина" и "Союз", которые, однако, скорее всего являются попыткой направить пророссийское движение в лояльное действующей власти русло. Есть движение "Гражданское согласие", есть Партия труда и справедливости, которые являются пророссийскими. Но пока они скорее занимают выжидательную позицию. И это естественно, ведь большинство сторонников сближения с Россией не видят в этой схватке сил, способных представлять их интересы, а собственных ресурсов для политической активности у них нет.
- Как белорусская пропаганда трактует и показывает протесты в Польше? Белорусская оппозиция как относится к этим протестам?
— Белорусская оппозиция тему польских протестов старается никак не затрагивать и не комментировать. Что касается государственных СМИ, то в них преобладает ернически-злорадный тон: мол, разжигали цветную революцию у нас — получите бумеранг. Хотя на самом деле протесты в Польше очень похожи на протесты во Франции и США — основ польской политической системы они не потрясут.