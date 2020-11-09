В долгосрочной перспективе победа Байдена выгодна Белоруссии, поскольку Трамп вел в отношении этой страны вялотекущую политику, считает белорусский политолог Всеволод Шимов

- Всеволод, еще совсем недавно желтые жилеты сотрясали своими акциями Францию, а ВLM — США. Но обе акции выдохлись. Наверное, рано или поздно выдохнутся небывалые протесты и в Белоруссии. Если исчезнет этот фактор давления на Лукашенко, то что будет? Все возвратится к тому, что было раньше?

МВД Белоруссии заявили об уменьшении числа протестующих © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Белорусский режим — автократический, основанный на видимости всеобщего одобрения действующей власти. Публичное выражение протеста в такой системе воспринимается как крамола и угроза самому ее существованию, особенно если протест массовый. Именно поэтому случившееся за последние месяцы воспринимается здесь как потрясение основ — совсем иной эффект, чем от "желтых жилетов" или BLM. Бесследно это вряд ли пройдет, тем более протест не исчезнет, а лишь перейдет в скрытое состояние.

Ну и экономическая подушка безопасности в Белоруссии гораздо более тощая, залить недовольство деньгами не получится. Поэтому "как раньше" уже вряд ли будет. Скорее всего, впереди затяжной кризис, и как долго удастся его удерживать в вялотекущем состоянии — вопрос открытый.

- Окажет ли какое-то влияние на акции протеста победа Байдена в США? Если да, насколько усилится вмешательство Америки в белорусские дела?

Белоруссия: забастовка «от Тихановской» провалилась, но борьба только началась © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

- Из кого, если он, конечно, реально существует, состоит антимайдан в Белоруссии?

— Активное сопротивление протестам оказывает вертикаль власти и те, кто с ней связан и кого устраивает существующий статус-кво. Как о некой независимой общественной инициативе говорить об антимайдане затруднительно. Скорее протестам противостоит не столько антимайдан, сколько общая пассивность и инертность основной массы общества, которая заняла выжидательную позицию.

- Начали ли хоть как-то в Белоруссии структурироваться пророссийские силы? Или они никак себя не проявляют?

Алексей Дзермант: Байден может подтолкнуть Белоруссию к более тесному союзу с Россией © Facebook, Алексей Дзермант

- Как белорусская пропаганда трактует и показывает протесты в Польше? Белорусская оппозиция как относится к этим протестам?

— Белорусская оппозиция тему польских протестов старается никак не затрагивать и не комментировать. Что касается государственных СМИ, то в них преобладает ернически-злорадный тон: мол, разжигали цветную революцию у нас — получите бумеранг. Хотя на самом деле протесты в Польше очень похожи на протесты во Франции и США — основ польской политической системы они не потрясут.