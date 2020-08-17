Белорусское общество явно отвергает модель белорусского псевдосоциализма, которая к тому же могла быть эффективна только при условии масштабного дотирования страны из бюджета России, считает культуролог Сергей Киселев

В выходные противники Лукашенко в Белоруссии провели самый масштабный за всю историю страны митинг. В то же время Лукашенко выступил перед своими сторонниками, которых оказалось в разы меньше. Он заявил, а в понедельник подтвердил это заявления, что новых выборов не будет, а рядом с границами страны якобы лязгают танки НАТО.

При этом Евросоюз готовит санкции против Лукашенко, а Светлана Тихановская намерена объявить себя избранным президентом страны.

- Сергей, как вы считаете, продолжатся ли протесты в Белоруссии? И будут ли они оставаться такими же массовыми?

— Сложно сказать, будут ли протесты усиливаться или пойдут на спад. Возможно властям удастся снизить уличную активность, для этого нужно попытаться избегать чрезмерного насилия со стороны милиции, и в то же время не допускать захвата ключевых объектов, администраций, телевидения и т.д.

При существующем жестком контроле над границей и эффективной работе силовых структур это вполне возможно. Однако ситуация меняется столь стремительно, что прогнозировать очень трудно. Видимого раскола элит пока не наблюдается, но бывший глава правительства, авторитетный белорусский политик Сергей Румас открыто поддержал протест, массово увольняются журналисты государственных СМИ, если этот процесс будет продолжаться, то удержать власть Лукашенко будет сложно.

- Как будет действовать Лукашенко? Может, будет пытаться игнорировать протесты? Удастся ли это ему?

— Игнорировать протесты уже не получится, они выглядят как действительно массовые. Кадры с воскресных акций оппозиции напомнили мне огромные московские антикоммунистические митинги 1990 года.

С этими людьми придется считаться, и править в стране, как прежде, как в своем совхозе Лукашенко уже никогда не сможет.

- В стране продолжаются забастовки, в понедельник присоединились работники государственного телевидения. Насколько это эффективная и действенная мера протеста? И насколько болезненная для Лукашенко?

— При работающей вертикали власти заменить несколько журналистов может быть и не сложно. Вопрос какие смыслы, какую идеологию транслировать. Общество явно отвергает модель белорусского псевдосоциализма, которая к тому же могла быть эффективна только при условии масштабного дотирования страны из бюджета России.

Новых смыслов Лукашенко предложить не решается или не может, нет речи о дальнейшей интеграции с Россией, о воплощение в жизнь договора о создании Союзного Государства. Нет речи и о политических реформах, о построении демократической системы, создании местного и регионального самоуправления.

Хотя, на мой взгляд, именно переключение акцента общественной жизни на региональные вопросы, на местные выборы могло бы несколько разрядить обстановку. Пока я вижу только риторику «осажденной крепости», это совсем не то, что может сейчас успокоить взбудораженное белорусское общество, особенно в Минске.

- В Кремле подтвердили слова Лукашенко, что готовы оказать помощь Белоруссии в случае внешней военной агрессии. На ваш взгляд, как следует вести себя России? Чтобы поддержать действительно народ Белоруссии, а не лично Лукашенко?

— Удивительно, но только пару дней назад в России прочитали предвыборную программу Светланы Тихановской, так называемый «Реанимационной пакет реформ», который был представлен еще, как минимум, в мае. Тихановская воспринималась как технический кандидат, её программа никого не интересовала. А сейчас обнаружилось, что в программе фигурирует выход Белоруссии из всех интеграционных проектов с Россией, Союзного Государства, Евразийского экономического Союза, ОДКБ.

Строительство на границе с Россией новой «Берлинской стены» и передислокация туда подразделений Вооруженный сил. Перевод белорусской армии на стандарты НАТО.

Лишение русского языка статуса государственного. Внедрение мовы вместо русского во все сферы, от детского сада до армии.

Запрет на вещание российских СМИ, запрет на участие в приватизации российского бизнеса. Репрессии (например уголовное преследование тех, кто считает белорусов и русских одним народом). Запрет пророссийских политических партий и движений. Создание Белорусской автокефальной церкви по примеру Украины. Другими словами эта программа войны с Россией, полностью повторение украинского пути.

Россия не может допустить, чтобы такой кандидат стал президентом союзной страны не то что на полгода, на один день. При существующей системе, стань Тихановская президентом она может в одну минуту поменять всю вертикаль власти, взять под контроль все СМИ, и все финансовые потоки. И обеспечить на новых выборах приход к власти совершенно антироссийских сил.

Москве возможно стоило бы стать посредником и модератором диалога между Лукашенко и оппозицией, тем более что самый популярный кандидат в президенты Виктор Бабарико являлся до недавнего времени топ менеджером Газпрома. В Москве работает патриарх белорусской политики Михаил Мясникевич. Сейчас он занимает пост Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.

При его участии можно было помочь организовать дискуссию о переходном периоде, о новой Конституции и новых выборах, возможно не президента, а местных властей и парламента. Нужен ли в Белоруссии вообще пост президента, а если нужен, то возможно стоит ограничить его полномочия представительскими функциями и избирать в парламенте?

Для обсуждения новой системы власти в Белоруссии возможно необходимо созвать Конституционное собрание, это позволило бы перевести уличные протесты в политический процесс.

Как раз сегодня Лукашенко сказал о новой Конституции и новых выборах на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей. Но важно как будет готовиться проект новой конституции, Москва могла бы способствовать подтолкнуть минские власти к широкой дискуссии со всеми слоями общества. Пока же все покрыто тайной.

- По вашим прогнозам, как поведёт себя Запад — кроме введения санкций? Поддержит ли оппозицию заявлениями или будет действовать более решительно?

— Как ни парадоксально, но уход немедленный уход Лукашенко не в интересах ни одного из мировых игроков, и США, и ЕС и Китая и Россия не хотят потрясений в Минске. Запад боится подтолкнуть санкциями Лукашенко к реальной интеграции с Россией. Поэтому каких либо жестких санкций против Минска не ожидается. А силовое вмешательство со стороны Запада может спровоцировать действия России по крымскому сценарию.

- Сейчас проводятся параллели между Минском-2020 и Киевом-2014. Одно из главных внешний отличий — на Украине был раскол между Западом и Востоком. А есть ли этот раскол в Белоруссии? Складывается впечатление, что протестуют больше на западе страны — в Минске, Бресте и Гродно…

— В Гродненской области всегда были несколько иные настроения, чем в остальной Белоруссии, этноконфессиональный состав населения там отличается, есть существенная доля католиков, хотя в их среде тоже есть разные настроения.

Для меня неожиданно, что массово в протестах участвует Брест, это говорит о том, что уличные акции пока не носят антирусской направленности. Брест всегда был самым пророссийским регионом страны. Это еще раз говорит о том, что России не стоит огульно поддерживать нынешние власти.

В Минске же Лукашенко никогда не любили, но не потому что он на Западе, город к тому же скорее в центре, протест против авторитарных правителей, как правило, всегда сильнее в столице, месте концентрации креативного класса, предпринимателей, студентов, творческой интеллигенции.

Но все течет, все меняется. Если произойдет демократизация общественной жизни, то в восточных регионах, ранее входивших в состав РСФСР, а это Витебская, Гомельская и Могилевская области могут оформится пророссийские движения, выступающие за более тесную интеграцию с Россией, реальное создание единого Союзного Государства.

В Минской и Брестской областях такие идеи тоже могут быть поддержаны большинством населения.