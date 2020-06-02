Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в спецслужбах своей страны, которые накануне выборов предпринимают профилактические меры, задерживая оппозиционных лидеров, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин

- Алексей Алексеевич, насколько были оправданны и законны действия белорусских правоохранителей?

— Очень сложно комментировать действия правоохранителей другой страны с учетом того, что в каждой стране своя логика в работе с оппозицией. Мы должны понимать, что подобного рода действия являются внутренним делом страны, их можно осуждать или приветствовать, но вмешиваться в них нельзя, можно не уважать гражданское общество другой страны, но вмешиваться в его жизнь нельзя.

- Все же опасается ли президент Александр Лукашенко лидеров оппозиции в своей стране?

— Нет, я думаю, что Лукашенко перестраховывается в данной ситуации. Понятно, что его политические танцы с западными НКО продолжатся. Понятно, что он отдает себе отчет, выстраивая отношения с западными странами, рискует получить на территории Белоруссии нечто подобное Майдану. Но, судя по Алексей Мухин: Если США не остановить, вакханалия правового беспредела продолжится © РИА Новости, Владимир Трефилов

- То есть белорусский лидер заигрывает с Западом, чтобы насолить России?

— С Россией Лукашенко не заигрывает уже давно. С Россией Лукашенко перешел на язык прилично оформленного шантажа, а вот заигрывает он с Западом, это так.

- Как вы считаете, кто стоит за белоруской оппозицией? В частности, за задержанным в Гродно блогером Сергеем Тихановским? Он самостоятельная фигура или имеет на Западе влиятельных покровителей?

— Очень соблазнительно в этом контексте говорить о высоких покровителях, но я думаю, что упомянутый вами блогер решил использовать ту модель, которой у нас в России пользуется Алексей Навальный.

Позиционируя себя в качестве блогера-оппозиционера, он хочет получить те же преференции, что и Навальный и, соответственно, найти себе западных покровителей. На данном этапе я не знаю, есть ли они у него, или появятся в ближайшем будущем.

Но он на пути к своей цели действует совершенно правильно, это не одобрение. Он знает, чего хочет, идет в направлении этой цели. Судя по результатам, он будет успешен.

- Как бы вы оценили возможность украинского сценария в Белоруссии? Возможен ли Майдан?

— Для того чтобы в Белоруссии реализовался украинский сценарий, необходимы олигархи, а их в Белоруссии нет.

Будет как в анекдоте: сидят два кума на окраине города и видят, как «кукурузник» вихляя врезается в «хрущевку». И один говорит: Бачиш, Миколо, яка держава, таки теракты.

Политолог Безпалько: Белоруссии не нужен Майдан - ей достаточно честных демократических выборов © РИА Новости, Нина Зотина

Тот пригласил его погулять в поле и по мере разговора своим посохом сшибал самые высокие колоски, которые возвышались над другими растениями. В конце прогулки он спросил, есть ли у философа еще вопросы. Тот ответил, что вопросов больше нет.

- Следует ли ожидать какую-то реакцию со стороны России на то, что происходит в Белоруссии накануне выборов?

— Конечно, потому что мы с Белоруссией находимся в формате Союзного государства, и все, что происходит в Белоруссии, касается нас самым непосредственным образом. Но эта реакция будет, безусловно, очень вежливой, без попыток вмешательства во внутренние дела.

- А Запад заинтересован в революционном развитии событий в Белоруссии?

- Судя по всему, западные институты в лице официальных представителей будут поддавливать Лукашенко к тому, чтобы он не подавлял проявления оппозиционных чувств, но на большее Запада вряд ли хватит. Речь-то идет о составляющей Союзного государства, каким-то образом это прыжок и на Россию.

- На ваш взгляд, пандемия коронавируса и мировой кризис ослабили интерес Запада к тому, что происходит в Белоруссии?

— Ровно наоборот. Усилили. В западных спецслужбах существует уверенность, что на данном этапе Белоруссия представляет из себя легкую добычу. Активизация западных спецслужб и западного истеблишмента в направлении Белоруссии регистрируется как очень сильная.

- Не так давно Джордж Сорос предрек конец Евросоюзу из-за коронавируса. По его словам, пандемия показала слабость Европы. Согласны ли вы с этим?

— Во-первых, Евросоюз изначально был весьма странным политическим образованием, который покоится, правда, на очень мощной экономической основе, что позволяет выживать в непростых условиях. Но в данном случае мы имеем дело с красивым выражением.

Вряд ли коронавирус, который высветил лишь определенные участки, недоработанные в ходе интеграционного проекта под названием Евросоюз, был причиной. Он просто подсветил эти недостатки, работать над которыми в ближайшее время будут Франция и Германия.

- То есть коронавирус не привел к смерти западной либеральной модели мироустройства?

— Конечно, нет. Ее хоронят на протяжении последних 30 лет. Пора бы уже перестать мучить старушку.

- Ну а следует ли ожидать каких-то изменений основ мироустройства в результате мирового кризиса?

— Боюсь, что нет. Дело в том, что кризис 2008-2009 годов показал, что нынешние регуляторы мировых финансов не склонны к изменениям всей системы. Если она изменится, то в сторону обрушения, а это пытаются сдержать США, Великобритания и Брюссель.

- А кто же выйдет победителем из глобального противостояния США и Китая? Станет ли мир двуполярным?

— А вы уверены, что это противостояние, тем более глобальное? Я не уверен, что мы имеем дело с реальной торговой войной. Речь идет о противоречиях и конфликтах внутри одного акционерного общества между основными акционерами.

Западные СМИ о том, как американские медиа делают США великими, Россию – агрессивной, а Китай – источником зла © AP, Kathy Willens

- А обвинения в распространении коронавируса, которые Трамп бросал в адрес Китая?

— Вы только подтверждаете мои слова. Заявления — это не война.

- Как отразился мировой кризис на России? Какой выйдет наша страна из карантина?

— С точки зрения экономики да, слегка ослабела. С точки зрения мобилизации и самоорганизации, наоборот, усилилась. Тут есть нюансы. Дьявол в деталях.