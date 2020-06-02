- Алексей Алексеевич, насколько были оправданны и законны действия белорусских правоохранителей?
— Очень сложно комментировать действия правоохранителей другой страны с учетом того, что в каждой стране своя логика в работе с оппозицией. Мы должны понимать, что подобного рода действия являются внутренним делом страны, их можно осуждать или приветствовать, но вмешиваться в них нельзя, можно не уважать гражданское общество другой страны, но вмешиваться в его жизнь нельзя.
- Все же опасается ли президент Александр Лукашенко лидеров оппозиции в своей стране?
— Нет, я думаю, что Лукашенко перестраховывается в данной ситуации. Понятно, что его политические танцы с западными НКО продолжатся. Понятно, что он отдает себе отчет, выстраивая отношения с западными странами, рискует получить на территории Белоруссии нечто подобное Майдану. Но, судя по всему, лидер Белоруссии уверен в собственных спецслужбах, КГБ и производит профилактические действия, чтобы максимально обезопасить себя на выборах.
- То есть белорусский лидер заигрывает с Западом, чтобы насолить России?
— С Россией Лукашенко не заигрывает уже давно. С Россией Лукашенко перешел на язык прилично оформленного шантажа, а вот заигрывает он с Западом, это так.
- Как вы считаете, кто стоит за белоруской оппозицией? В частности, за задержанным в Гродно блогером Сергеем Тихановским? Он самостоятельная фигура или имеет на Западе влиятельных покровителей?
— Очень соблазнительно в этом контексте говорить о высоких покровителях, но я думаю, что упомянутый вами блогер решил использовать ту модель, которой у нас в России пользуется Алексей Навальный.
Позиционируя себя в качестве блогера-оппозиционера, он хочет получить те же преференции, что и Навальный и, соответственно, найти себе западных покровителей. На данном этапе я не знаю, есть ли они у него, или появятся в ближайшем будущем.
Но он на пути к своей цели действует совершенно правильно, это не одобрение. Он знает, чего хочет, идет в направлении этой цели. Судя по результатам, он будет успешен.
- Как бы вы оценили возможность украинского сценария в Белоруссии? Возможен ли Майдан?
— Для того чтобы в Белоруссии реализовался украинский сценарий, необходимы олигархи, а их в Белоруссии нет.
Будет как в анекдоте: сидят два кума на окраине города и видят, как «кукурузник» вихляя врезается в «хрущевку». И один говорит: Бачиш, Миколо, яка держава, таки теракты.
Для украинского сценария Белоруссии не хватает составных частей: олигархов и сильных пассионарных оппонентов у Лукашенко, благо он о них "позаботился". Здесь он взял на вооружение методику одного афинского тирана, которого философ спросил, как ему удается держать в подчинении столь свободолюбивых граждан.
Тот пригласил его погулять в поле и по мере разговора своим посохом сшибал самые высокие колоски, которые возвышались над другими растениями. В конце прогулки он спросил, есть ли у философа еще вопросы. Тот ответил, что вопросов больше нет.
- Следует ли ожидать какую-то реакцию со стороны России на то, что происходит в Белоруссии накануне выборов?
— Конечно, потому что мы с Белоруссией находимся в формате Союзного государства, и все, что происходит в Белоруссии, касается нас самым непосредственным образом. Но эта реакция будет, безусловно, очень вежливой, без попыток вмешательства во внутренние дела.
- А Запад заинтересован в революционном развитии событий в Белоруссии?
- Судя по всему, западные институты в лице официальных представителей будут поддавливать Лукашенко к тому, чтобы он не подавлял проявления оппозиционных чувств, но на большее Запада вряд ли хватит. Речь-то идет о составляющей Союзного государства, каким-то образом это прыжок и на Россию.
- На ваш взгляд, пандемия коронавируса и мировой кризис ослабили интерес Запада к тому, что происходит в Белоруссии?
— Ровно наоборот. Усилили. В западных спецслужбах существует уверенность, что на данном этапе Белоруссия представляет из себя легкую добычу. Активизация западных спецслужб и западного истеблишмента в направлении Белоруссии регистрируется как очень сильная.
- Не так давно Джордж Сорос предрек конец Евросоюзу из-за коронавируса. По его словам, пандемия показала слабость Европы. Согласны ли вы с этим?
— Во-первых, Евросоюз изначально был весьма странным политическим образованием, который покоится, правда, на очень мощной экономической основе, что позволяет выживать в непростых условиях. Но в данном случае мы имеем дело с красивым выражением.
Вряд ли коронавирус, который высветил лишь определенные участки, недоработанные в ходе интеграционного проекта под названием Евросоюз, был причиной. Он просто подсветил эти недостатки, работать над которыми в ближайшее время будут Франция и Германия.
- То есть коронавирус не привел к смерти западной либеральной модели мироустройства?
— Конечно, нет. Ее хоронят на протяжении последних 30 лет. Пора бы уже перестать мучить старушку.
- Ну а следует ли ожидать каких-то изменений основ мироустройства в результате мирового кризиса?
— Боюсь, что нет. Дело в том, что кризис 2008-2009 годов показал, что нынешние регуляторы мировых финансов не склонны к изменениям всей системы. Если она изменится, то в сторону обрушения, а это пытаются сдержать США, Великобритания и Брюссель.
- А кто же выйдет победителем из глобального противостояния США и Китая? Станет ли мир двуполярным?
— А вы уверены, что это противостояние, тем более глобальное? Я не уверен, что мы имеем дело с реальной торговой войной. Речь идет о противоречиях и конфликтах внутри одного акционерного общества между основными акционерами.
О торговой войне речь не идет. То есть ее называют торговой войной, но на данном этапе военные действия не просматриваются. Просматриваются намерения, выпады, но они пока ложные, войну мы еще не видим.
- А обвинения в распространении коронавируса, которые Трамп бросал в адрес Китая?
— Вы только подтверждаете мои слова. Заявления — это не война.
- Как отразился мировой кризис на России? Какой выйдет наша страна из карантина?
— С точки зрения экономики да, слегка ослабела. С точки зрения мобилизации и самоорганизации, наоборот, усилилась. Тут есть нюансы. Дьявол в деталях.